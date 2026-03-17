آسیب جنگ به ۲۴۷۵ شغل مددجویان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر ، آرزو ذکایی‌فر رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خسارات وارده به مددجویان سازمان بهزیستی در پی حملات ناجوانمردانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از آسیب‌های جدی به مسکن و اشتغال این افراد خبر داد.

وی افزود: در حوزه مسکن بیش از ۹۸۰ واحد مسکونی از تخریب کامل تا آسیب جزئی را شاهد بودیم. همچنین در حوزه اشتغال بیش از ۲۴۷۵ طرح اشتغال‌زایی نیز آسیب دیده‌اند از تخریب محل کسب و کار تا آسیب به تجهیزات و در نهایت تعطیلی.

ذکایی‌فر با اشاره به طرح‌های انرژی خورشیدی مددجویان گفت: ۲۵۰۰ پنل خورشیدی فعال به صورت تجمیعی و انفرادی در حال بهره‌برداری بودند که متاسفانه در یزد به دلیل اصابت‌ها و نوسان برق، پنل‌های تجمیعی دچار آتش‌سوزی و خسارت شدند در کرمانشاه نیز برخی از پنل‌های انفرادی آسیب‌دیده و از مدار خارج شده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت بیمه این پنل‌ها افزود: با پیمانکاران در هر دو استان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا پنل‌های خورشیدی مجدداً فعال شوند و در تلاش هستیم تا این پنل‌ها را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی همچنین اظهار داشت: خوشبختانه در این ایام در حوزه بیمه ها خویش فرمایی و کارفرمایی حوزه اشتغال و بیمه اجتماعی بانوان سرپرست خانوار شهری و روستایی تمام بیمه‌ها به موقع واریز شده‌اند.

وی گفت: با توجه به وجود ظرفیت تسهیلگران شغلی در سازمان بلافاصله برای ۵۰۰ تسهیلگر شغلی پروتکل و راهنمای اقدام در شرایط بحران تهیه شده است و در بخش شناسایی و آسیب‌های اشتغال و مسکن مددجویان به ما کمک می کنند.

ذکایی‌فر در پایان عنوان کرد: ۱۲۵۰ نفر از تسهیلگران پویش سلام محله نیز در زمینه شناسایی خانواده های آسیب دیده تحت پوشش سازمان بهزیستی کمک می‌کنند.