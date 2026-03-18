شهادت ۹ نفر از فرزندان دلیر لرستان در ناوشکن «دنا» + اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان، به مناسبت شهادت مظلومانه ۹ تن از فرزندان دلیر استان لرستان در ناوشکن دنا پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
اَللّهُمَّ انْصُرْ عِبادُکَ الْمُؤمِنینَ عَلَی الْکافِرینَ نَصْراً عَزیزاً.
روز جمعه همزمان با سراسر کشور سرو خونین شش شهید والامقام در تابوتهایی که هر یک نامی فراموشنشدنی را همچون داغی گرامی و مقدس بر خود دارند، از دستهای سوگوار خلیجفارس بر شانههای استوار مردم ایران مینشینند تا شکوهمندانه به خاک سپرده شوند، چنانکه ۳ یار و همراهشان در اعماق اقیانوس جاویدالاثر و جاودانه ماندند.
اینجانب با غمی جانکاه ضمن تسلیت مجدد به ملت داغدار ایران بهویژه خانوادههای این شهدای گرانقدر، از تمامی هم استانیهای عزیز دعوت میکنم که بار دیگر قدرشناسی خود را از فرزندان این آبوخاک نشان دهند و دوشادوش یکدیگر این سروهای خونین را در خاک وطن بنشانند. دشمنان مکار ما بدانند که در سایه نام هریک از این شهیدان والامقام هزاران دلاور دیگر برخواهد خاست و آرزوی تسلیم فرزندان ایرانزمین را به گور خواهند برد.
اسامی این شهدای لرستان به شرح زیر است:
شهید والامقام علیبیگی عامله
شهید والامقام محسن میرزاپور
شهید والامقام حمیدرضا ولی محمودوند
شهید والامقام جلال پیرزادی
شهید والامقام صدرا بهمنی مقدم
شهید والامقام هادی یار مرادی
شهید جاویدالاثر ناصر شوکتی میر
شهید جاویدالاثر علی شعبان
شهید جاویدالاثر امیر کشوری
