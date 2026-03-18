۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

حمله پهپادهای ارتش به پایگاه هواپیماهای سوخت‌رسان دشمن

محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش صهیونی،آماج حملات پهپادی ارتش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۳۳ اعلام کرد: از بامداد امروز و در انتقام خون پاک دلاورمردان ناوشکن دنا، شهید دکتر علی لاریجانی و سردار سرلشکر شهید غلامرضا سلیمانی، باموجی از حملات پهپادی، محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان راهبردی ارتش رژیم صهیونی در فرودگاه بن گوریون را مورد هدف قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اطلاعیه ضمن قدردانی از حضور گسترده و با صلابت مردم در مراسم وداع با شهیدان ناو شکن دنا، این حضور و همبستگی را رکن تعیین کننده تقویت روحیه رزم نیروهای مسلح عنوان و تاکید کرد:حملات انتقامی علیه دشمن آمریکایی صهیونی با تمام توان ادامه خواهد داشت.

جنگنده های نیروی هوایی رژیم صهیونی و تانکرهای سوخت‌رسان در فرودگاه بن گوریون مستقر بوده و نقش اساسی درتجاوز مستقیم و پشتیبانی حملات هوایی علیه کشورمان و محور مقاومت ایفا می‌کند.

کد خبر 6778076
زهرا علیدادی

