کشیک نوروزی کارخانجات آردسازی فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی ضمن عرض تسلیت مجدد شهادت امام امت و تبریک زعامت مقام معظم رهبری گفت: با توجه به شرایط فعلی حاکم بر کشور و نیز مانده آردهای موجود در نزد کارخانجات آردسازی، همه واحدهای مذکور از روز شنبه یکم فروردین لغایت ۴ فروردین ۱۴۰۵ با هماهنگی شرکت های حمل و نقل و اتحادیه نانوایان استان نسبت به حمل آرد شهرستان ها اقدام خواهند نمود.

مدیرکل غله استان زنجان با تاکید بر پایداری زنجیره تامین گندم؛ آرد و نان استان زنجان در هر شرایطی افزود: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده؛ هیچ مشکلی در تامین و توزیع گندم و آرد و عرضه نان موردنیاز مصرف‌کنندگان در شرایط جنگی کشور ایجاد نشده است که از این بابت لازم می دانم از همراهی کارخانجات و شرکتهای حمل و نقل و صنف نانوایان گرامی استان قدردانی کنیم.