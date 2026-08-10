کاظمی: ۷۲ پروژه ویژه هفته دولت در دیلم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم اظهار کرد: در کنار پروژه‌های ثبت‌شده در سامانه منتاک، کلنگ‌زنی ۱۰ پروژه جدید سرمایه‌گذاری با حمایت دولت نیز در شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اولویت شهرستان در هفته دولت، معرفی و اجرای پروژه‌های تاثیرگذار، طرح‌های تکمیل‌شده و پروژه‌هایی است که در زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد توسعه پایدار نقش داشته باشند.

فرماندار دیلم با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌های این هفته در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و سایر بخش‌ها اجرا می‌شود که در کنار آیین‌های کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی برگزار خواهد شد.

کاظمی با اشاره به همزمانی هفته دولت با هفته وحدت، این تقارن را فرصتی ارزشمند برای تقویت وفاق و همدلی دانست و گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و در راستای وفاق، وحدت و همدلی گام برداریم.

وی تاکید کرد: اقدامات و خدمات دولت باید به مردم و برای مردم بیان و تبیین شود و دستاوردها و خدمات انجام‌شده در شهرستان به شکل مناسب و شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: برنامه‌های این هفته باید با محوریت مردم و با هدف معرفی خدمات و دستاوردهای دولت، تقویت امید و افزایش مشارکت اجتماعی برگزار شود.

در ادامه این نشست، مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم معرفی شدند که شامل کمیته شاهد و ایثارگران، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته بانوان و خانواده، کمیته کودک و نوجوان، کمیته تزئینات و فضاسازی شهری، کمیته تدوین و هماهنگی پروژه‌ها، کمیته مذهبی، کمیته فرهنگی،کمیته ورزش وجوانان و کمیته روستایی و عشایری است.