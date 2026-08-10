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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

کاظمی: ۷۲ پروژه ویژه هفته دولت در دیلم ثبت شد

کاظمی: ۷۲ پروژه ویژه هفته دولت در دیلم ثبت شد

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: تاکنون ۷۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵۷ میلیارد تومان در سامانه منتاک ثبت شده که با ادامه روند ثبت طرح‌ها، این تعداد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی بعد از ظهر دوشنبه در دومین نشست ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم اظهار کرد: در کنار پروژه‌های ثبت‌شده در سامانه منتاک، کلنگ‌زنی ۱۰ پروژه جدید سرمایه‌گذاری با حمایت دولت نیز در شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اولویت شهرستان در هفته دولت، معرفی و اجرای پروژه‌های تاثیرگذار، طرح‌های تکمیل‌شده و پروژه‌هایی است که در زمینه اشتغال‌زایی و ایجاد توسعه پایدار نقش داشته باشند.

فرماندار دیلم با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دولت گفت: بخش قابل توجهی از برنامه‌های این هفته در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی و سایر بخش‌ها اجرا می‌شود که در کنار آیین‌های کلنگ‌زنی و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و اقتصادی برگزار خواهد شد.

کاظمی با اشاره به همزمانی هفته دولت با هفته وحدت، این تقارن را فرصتی ارزشمند برای تقویت وفاق و همدلی دانست و گفت: باید این فرصت را غنیمت بشماریم و در راستای وفاق، وحدت و همدلی گام برداریم.

وی تاکید کرد: اقدامات و خدمات دولت باید به مردم و برای مردم بیان و تبیین شود و دستاوردها و خدمات انجام‌شده در شهرستان به شکل مناسب و شفاف برای مردم اطلاع‌رسانی شود.

فرماندار و رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم خاطرنشان کرد: برنامه‌های این هفته باید با محوریت مردم و با هدف معرفی خدمات و دستاوردهای دولت، تقویت امید و افزایش مشارکت اجتماعی برگزار شود.

در ادامه این نشست، مسئولان کمیته‌های مختلف ستاد بزرگداشت هفته دولت شهرستان دیلم معرفی شدند که شامل کمیته شاهد و ایثارگران، کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، کمیته بانوان و خانواده، کمیته کودک و نوجوان، کمیته تزئینات و فضاسازی شهری، کمیته تدوین و هماهنگی پروژه‌ها، کمیته مذهبی، کمیته فرهنگی،کمیته ورزش وجوانان و کمیته روستایی و عشایری است.

کد مطلب 6913258

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