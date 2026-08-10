رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در بیرجند، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی، از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه در عرصه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه قدردانی کرد.

وی با تبریک و تسلیت سالروز شهادت شهید محمود صارمی اظهار کرد: هفدهم مرداد سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی است که در دیار غربت به شهادت رسید و این مناسبت را به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با قدردانی از عملکرد خبرگزاری مهر در انعکاس اخبار و اطلاعات گفت: از مجموعه خبرگزاری مهر و همکاران آن به سبب انعکاس اخبار و اطلاعات و تلاش برای آگاهی‌بخشی به جامعه، به‌ویژه مردم شریف خراسان جنوبی، تشکر و قدردانی می‌کنم.

عبداللهی با اشاره به اینکه پس از بازگشت از مأموریت، حضور در جمع خبرنگاران را در نخستین ساعات کاری خود قرار داده است، افزود: با وجود اینکه شب گذشته از مأموریت به استان بازگشتم و برنامه‌های مختلفی داشتم، ترجیح دادم نخستین وظیفه‌ام در ابتدای وقت کاری امروز را به دیدار با خبرنگاران خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه اختصاص دهم.

خبرنگار باید با دقت ببیند و مسئولانه بنویسد

وی خبرنگاری را حرفه‌ای اثرگذار و دارای مسئولیتی مهم در جامعه دانست و گفت: خبرنگار کسی است که با دقت می‌بیند، با حوصله می‌پرسد و مسئولانه می‌نویسد و هر یک از این واژه‌ها دارای معنا و مفهوم عمیقی است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: اگر پرسش خبرنگار از مدیران، مسئولان و مجموعه‌های حاکمیتی همراه با دقت، ظرافت و تیزبینی نباشد، دغدغه مردم به درستی منعکس نشده است.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت داشتن نگاه بلند و آینده‌نگر در رسانه‌ها تصریح کرد: اگر دیدگاه خبرنگار نسبت به مسائل استان، دیدگاهی بلند نباشد، همواره استان در مسائل حداقلی باقی خواهد ماند و شرایط موجود ادامه پیدا خواهد کرد.

وی افزود: خبرنگار باید بتواند مسائل و دغدغه‌های واقعی مردم را شناسایی و با دقت و مسئولیت‌پذیری منعکس کند؛ چراکه رسانه در مسیر اصلاح امور و پیشرفت جامعه نقش مؤثری دارد.

تأکید بر مطالبه‌گری

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت شجاعت در عرصه رسانه گفت: اگر خبرنگار مسئولانه و بدون ترس، استرس و اضطراب از این و آن ننویسد، نتوانسته است به وظیفه خبرنگاری و انتقال اندیشه کمک شایانی کند.

عبداللهی بیان کرد: پرسشگری و مطالبه‌گری خبرنگاران باید همراه با دقت و ظرافت باشد و رسانه‌ها بتوانند صدای مردم و مطالبات واقعی جامعه را به گوش مسئولان برسانند.

وی در ادامه با قدردانی مجدد از عملکرد خبرگزاری مهر در حوزه اخبار قضایی استان گفت: به مجموعه همکاران خبرگزاری مهر آمده‌ایم تا مراتب تشکر و قدردانی خود را به سبب انعکاس خوب اخبار مرتبط با دستگاه قضایی اعلام کنیم و خداقوت و دست‌مریزاد بگوییم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به موضوع احتکار به ویژه را مورد اقلام اساسی گفت: ما در مورد سفر مردم به جد پیگیر هستیم.

وی با تأکید بر اینکه امروز سفره شهروندان با مشکلاتی رو به رو است، تصریح کرد:‌اگر مردم مورد احتکار مشاهده می کنند حتما به مجموعه های نظارتی اطلاع دهند.