خرید تضمینی گندم کرمانشاه از ۶۶۰ هزار تن گذشت

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تا ۱۹ مردادماه امسال، مجموع خرید تضمینی گندم در کرمانشاه به ۶۶۰ هزار و ۴۴۸ تن رسیده است.

وی افزود: میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته حدود ۵۷۳ هزار تن بود و با ثبت رقم جدید، رکورد خرید سال گذشته در استان شکسته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه خرید گندم در استان همچنان ادامه دارد، گفت: مراکز خرید در حال دریافت محصول گندمکاران هستند و روند خرید تا پایان فعالیت مراکز ادامه خواهد داشت.

کریمی ادامه داد: افزایش میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده وضعیت مناسب تولید این محصول در استان است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع، میزان تولید و خرید گندم کرمانشاه نسبت به سال زراعی گذشته شرایط مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به تداوم فعالیت مراکز خرید در سطح استان، تأکید کرد: روند خرید گندم همچنان در جریان است و آمار نهایی پس از پایان فرآیند خرید مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: عبور خرید تضمینی گندم از رقم ۶۶۰ هزار تن، رکورد جدیدی برای استان محسوب می‌شود و تداوم این روند می‌تواند جایگاه کرمانشاه را در تولید گندم کشور بیش از پیش تقویت کند.