سردار حسن پور: خبرنگاران پشتیبانان امنیت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسن‌پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمام شهدای عرصه خبر با اشاره به عهد و پیمان خود با اصحاب رسانه از ابتدای مسئولیت، اظهار کرد: از روزهای اول، جلسات ماهیانه و فصلی با خبرنگاران را در دستور کار قرار دادیم و بر این باوریم که تأمین امنیت بهتر جامعه، در گرو همراهی و همکاری با رسانه‌هاست. در طول ۱۵ تا ۱۶ ماه گذشته، شما در تمام عرصه‌ها حامی و پشتیبان امنیت بودید و این برای ما بسیار ارزشمند است.

وی افزود: اگرچه تجلیل از خبرنگاران تکلیف ماست، اما اعتقاد داریم که ظرفیت اجتماعی توسط رسانه برای ما فراهم می‌شود. خبرنگاران تبیین‌کننده عملکرد پلیس در جامعه هستند و حتی دعاهای مردم را به ما می‌رسانند، لذا رسالت شما بسیار خطیر و ارزشمند است.

خبرنگاری؛ عشق و علاقه‌ای بی‌نهایت

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه خبرنگاری بدون عشق و علاقه معنا ندارد، تصریح کرد: من خبرنگارانی را می‌شناسم که بیش از سه دهه در این عرصه فعالیت می‌کنند و اگر عشق نبود، این بار مسئولیت را انجام نمی‌دادند. نقش آفرینی شما به ویژه در این ایام که دشمنان با القای اخبار دروغین به دنبال التهاب‌آفرینی هستند، بسیار بالاست و شما با انتشار اخبار دقیق و درست، از این توطئه‌ها جلوگیری می‌کنید.

سردار حسن‌پور با اشاره به سه اتفاق بزرگ در یک سال گذشته شامل جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ تمام‌عیار دشمنان، گفت: شما خبرنگاران با قلم و تصویر خود، حماسه حضور ۱۶۰ روزه مردم در صحنه را ثبت می‌کنید و این روایت، مانند واقعه عاشورا که با روایتگری اهل‌بیت (ع) در تاریخ ماندگار شد، در آینده سند افتخار این ملت خواهد بود.

وی تأکید کرد: در این عظمت، همه مردم سهیم هستند؛ نه فقط نیروهای مسلح. اگر شما نبودید، این روایت به جهان نمی‌رسید و دشمن نمی‌توانست ببیند که ملت ایران در برابر ظلم و استکبار ایستاده و نتیجتاً خود دشمن پرچم سفید سازش را بالا برد.

لزوم دقت و صحت در انتشار اخبار

فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، اظهار کرد: در جامعه امروز، خبر باید خبر اول، دقیق و درست باشد. دشمنان داخلی و خارجی با القای اخبار دروغین به دنبال التهاب‌آفرینی در جامعه هستند و نقش شما در مقابله با این تهدید شناختی، بی‌نهایت حائز اهمیت است.

وی افزود: کار ما در پلیس زمانی موفقیت‌آمیز است که پیوست رسانه‌ای داشته باشد و الحمدلله شما در تمام برنامه‌ها و همایش‌ها حضور فعال دارید که جای تقدیر دارد.

سردار حسن‌پور در پایان با قدردانی مجدد از زحمات اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: ما آمادگی کامل داریم تا در ادامه مسیر، با همراهی و همکاری شما عزیزان، رسالت مهم اطلاع‌رسانی و تفهیم وضعیت جامعه را ادامه دهیم. همچنین از زحمات مرزبانان و دریابانان استان که ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۳۶ کیلومتر مرز زمینی گیلان را تأمین امنیت می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، شاهد امنیت پایدار و توسعه روزافزون استان باشیم.