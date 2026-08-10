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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

سردار حسن پور: خبرنگاران پشتیبانان امنیت جامعه هستند

سردار حسن پور: خبرنگاران پشتیبانان امنیت جامعه هستند

رشت- فرمانده انتظامی گیلان تأکید بر نقش بی‌بدیل اصحاب رسانه در ثبت حماسه‌های تاریخی و پشتیبانی از امنیت جامعه، گفت: این روایتگری، ماندگارتر از هر سلاحی در تاریخ خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسن‌پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمام شهدای عرصه خبر با اشاره به عهد و پیمان خود با اصحاب رسانه از ابتدای مسئولیت، اظهار کرد: از روزهای اول، جلسات ماهیانه و فصلی با خبرنگاران را در دستور کار قرار دادیم و بر این باوریم که تأمین امنیت بهتر جامعه، در گرو همراهی و همکاری با رسانه‌هاست. در طول ۱۵ تا ۱۶ ماه گذشته، شما در تمام عرصه‌ها حامی و پشتیبان امنیت بودید و این برای ما بسیار ارزشمند است.

وی افزود: اگرچه تجلیل از خبرنگاران تکلیف ماست، اما اعتقاد داریم که ظرفیت اجتماعی توسط رسانه برای ما فراهم می‌شود. خبرنگاران تبیین‌کننده عملکرد پلیس در جامعه هستند و حتی دعاهای مردم را به ما می‌رسانند، لذا رسالت شما بسیار خطیر و ارزشمند است.

خبرنگاری؛ عشق و علاقه‌ای بی‌نهایت

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه خبرنگاری بدون عشق و علاقه معنا ندارد، تصریح کرد: من خبرنگارانی را می‌شناسم که بیش از سه دهه در این عرصه فعالیت می‌کنند و اگر عشق نبود، این بار مسئولیت را انجام نمی‌دادند. نقش آفرینی شما به ویژه در این ایام که دشمنان با القای اخبار دروغین به دنبال التهاب‌آفرینی هستند، بسیار بالاست و شما با انتشار اخبار دقیق و درست، از این توطئه‌ها جلوگیری می‌کنید.

سردار حسن‌پور با اشاره به سه اتفاق بزرگ در یک سال گذشته شامل جنگ ۱۲ روزه، کودتای دی‌ماه و جنگ تمام‌عیار دشمنان، گفت: شما خبرنگاران با قلم و تصویر خود، حماسه حضور ۱۶۰ روزه مردم در صحنه را ثبت می‌کنید و این روایت، مانند واقعه عاشورا که با روایتگری اهل‌بیت (ع) در تاریخ ماندگار شد، در آینده سند افتخار این ملت خواهد بود.

وی تأکید کرد: در این عظمت، همه مردم سهیم هستند؛ نه فقط نیروهای مسلح. اگر شما نبودید، این روایت به جهان نمی‌رسید و دشمن نمی‌توانست ببیند که ملت ایران در برابر ظلم و استکبار ایستاده و نتیجتاً خود دشمن پرچم سفید سازش را بالا برد.

لزوم دقت و صحت در انتشار اخبار

فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق، اظهار کرد: در جامعه امروز، خبر باید خبر اول، دقیق و درست باشد. دشمنان داخلی و خارجی با القای اخبار دروغین به دنبال التهاب‌آفرینی در جامعه هستند و نقش شما در مقابله با این تهدید شناختی، بی‌نهایت حائز اهمیت است.

وی افزود: کار ما در پلیس زمانی موفقیت‌آمیز است که پیوست رسانه‌ای داشته باشد و الحمدلله شما در تمام برنامه‌ها و همایش‌ها حضور فعال دارید که جای تقدیر دارد.

سردار حسن‌پور در پایان با قدردانی مجدد از زحمات اصحاب رسانه، خاطرنشان کرد: ما آمادگی کامل داریم تا در ادامه مسیر، با همراهی و همکاری شما عزیزان، رسالت مهم اطلاع‌رسانی و تفهیم وضعیت جامعه را ادامه دهیم. همچنین از زحمات مرزبانان و دریابانان استان که ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۳۶ کیلومتر مرز زمینی گیلان را تأمین امنیت می‌کنند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، شاهد امنیت پایدار و توسعه روزافزون استان باشیم.

کد مطلب 6913284

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