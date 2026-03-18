وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهادت دکتر لاریجانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در پیامی با ابراز تاثر و اندوه از شهادت دکتر علی لاریجانی، او را از چهره‌های اثرگذار در مسیر اعتلای کشور دانست و بر تداوم راه شهدا و مجاهده برای پیشرفت و اعتلای نام ایران تأکید کرد.

متن کامل پیام:

بسم الله الرحمن الرحیم

با قلبی آکنده از ناثر و اندوه شهادت دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، آن مجاهد دانشمند را تسلیت می‌گویم.

این واقعه تلخ، برای مردم شریف ایران که در آینه ایمان و تعهد ایشان، نمادی از وفاداری و ایثار را می‌دیدند، موجب اندوهی عمیق گردید

آن مجاهد بزرگوار که در تمام مراحل زندگی خویش، خدمت صادقانه را سرلوحه کار خود قرار داده بود، همواره در خط مقدم خدمت به ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی حضور داشت و در این راه تا آخرین لحظه ایستادگی نمود. تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در عرصه خدمت، دفاع از ارزش‌های انقلاب و پیشرفت و آبادانی کشور ماندگار است.

مجاهدت های آن شهید بزرگوار در دفاع از کشور، مقابله با سیاست‌های خصمانه دشمنان و تبیین جهانی حقانیت انقلاب اسلامی، برکات فراوانی داشت و همین موضوع دشمن را برانگیخت تا با اقدامی تروریستی و ناجوانمردانه، ایشان را به شهادت برسانند.

ایشان همچنین به عنوان یک اندیشمند وارسته شناخته می‌شدند که همواره از حامیان رشد و پیشرفت فناورانه کشور بوده‌اند و با نگاه ژرف خویش، گام‌های بلندی در جهت افزایش توانمندی ملی و توسعه علمی در حوزه اقتصاد دیجیتال برداشتند.

با این حال، اما فریاد بلند شهدا هرگز خاموش نمی‌شود؛ دشمن اگرچه جسم ایشان را از میان ما برد، اما راهشان به برکت خونشان با قوت ادامه خواهد یافت و حقانیت این جبهه را برای همه جهانیان و آیندگان روشن خواهد کرد.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و حشر با انبیاء و اوصیای الهی را مسئلت دارم و برای خانواده بزرگوار و محترم ایشان، صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ایزد منان خواهانم.