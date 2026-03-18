به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بقایی با اشاره به رویکرد محتوایی این طرح افزود: نصب فلاورباکس‌های مزین به نام شهدا، بخشی از بسته جامع زیباسازی نوروزی شهر است که در کنار اجرای المان‌های حجمی متنوع، بهسازی و بازطراحی باغچه‌ها و فضاهای سبز، چهره‌ای نو، منظم و هویت‌مند به معابر و میادین شهری می‌بخشد.

وی با تأکید بر نگاه فراتر از زیبایی ظاهری در مدیریت شهری اظهار کرد: زیباسازی شهر صرفاً به آراستگی بصری محدود نمی‌شود، بلکه ابزاری فرهنگی و اجتماعی برای تقویت هویت شهری و افزایش حس تعلق شهروندان به محیط زندگی است. نام‌گذاری فلاورباکس‌ها به نام شهدا، تلاشی هدفمند برای پیوند ارزش‌های فرهنگی و ایثار با سیمای کالبدی شهر به شمار می‌رود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به تأثیرات روانی و اجتماعی فضاهای سبز شهری خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت چشم‌اندازهای سبز، رنگین و متنوع در محورهای پرتردد، بوستان‌ها و فضاهای عمومی، نقش مؤثری در ارتقای آرامش روانی شهروندان، افزایش کیفیت محیط شهری و همچنین بهبود تجربه حضور گردشگران ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح حاصل هم‌افزایی و همکاری مستمر بخش‌های مختلف حوزه خدمات شهری است، تأکید کرد: هدف نهایی شهرداری اصفهان، آماده‌سازی شهری پویا، سرزنده و برخوردار از هویت فرهنگی برای استقبال شایسته از بهار و نوروز ۱۴۰۵ است