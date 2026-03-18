اسامی شهدای استان فارس از ناو دنا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۱۵ شهید گلگون کفن ناو دنا از اهالی شهرستان‌های فسا و داراب اعلام شد.

از این تعداد ۱۰ شهید متعلق به شهرستان فسا بوده که اسامی آنها به این شرح اعلام شده است: شهید امیرحسین قنبرزاده، شهید مهدی ظهرابی‌فرد، شهید حبیب قنبری مزیدی، شهید ابوالفضل خسروشاهی، شهید محمدرضا رضازاده، شهید علی صفرپور، شهید علی جهرمی زادگان، شهید ابوالفضل بادپا، شهید محمد فتاحی و شهید علیرضا رضاییان.

همچنین اسامی پنج شهید دارابی از ناو دنا به این شرح اعلام شده‌ است: شهید عباسعلی رنجبر، شهید محمدجواد باهنر، شهید علی دهوئی، شهید مهدی ایزدی و شهید ابوالفضل پورزاز.