  1. استانها
  2. فارس
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

اسامی شهدای استان فارس از ناو دنا اعلام شد

شیراز- اسامی ۱۵ شهید گلگون کفن استان فارس ناو دنا از اهالی شهرستان‌های فسا و داراب اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۱۵ شهید گلگون کفن ناو دنا از اهالی شهرستان‌های فسا و داراب اعلام شد.

از این تعداد ۱۰ شهید متعلق به شهرستان فسا بوده که اسامی آنها به این شرح اعلام شده است: شهید امیرحسین قنبرزاده، شهید مهدی ظهرابی‌فرد، شهید حبیب قنبری مزیدی، شهید ابوالفضل خسروشاهی، شهید محمدرضا رضازاده، شهید علی صفرپور، شهید علی جهرمی زادگان، شهید ابوالفضل بادپا، شهید محمد فتاحی و شهید علیرضا رضاییان.

همچنین اسامی پنج شهید دارابی از ناو دنا به این شرح اعلام شده‌ است: شهید عباسعلی رنجبر، شهید محمدجواد باهنر، شهید علی دهوئی، شهید مهدی ایزدی و شهید ابوالفضل پورزاز.

کد خبر 6778138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها