به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید استوار دوم رسول اعظمی قرهشاملو از شهدای ناوشکن دنا، روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه در شهرستان سمیرم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام انجامشده، مراسم تشییع این شهید ساعت ۹:۳۰ صبح از مقابل بنیاد شهید سمیرم به سمت میدان شهدا برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع، خاکسپاری و بزرگداشت این شهید در همان روز از ساعت ۱۳:۳۰ در منطقه پادنا برگزار خواهد شد و پیکر مطهر وی در روستای پهلوشکن پادنا علیا به خاک سپرده میشود.
همچنین مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید محمد امین کاجی دیگر شهید ناوشکن دنا نیز روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه در شهرضا برگزار میشود.
این مراسم ساعت ۱۰ صبح از میدان شهدا شهرضا به سمت امامزاده شاهرضا (گلزار شهدا) برگزار خواهد شد.
مراسم بزرگداشت این شهید نیز روز جمعه ۲۹ اسفندماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در مسجد بیتالعباس شهرضا برگزار میشود.
نظر شما