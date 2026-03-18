به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با نشریه 《یوترنی》گفت: به ایران وابستگی عاطفی دارم و این کشور وطن دوم من است. ۱۰ سال فوق‌العاده را در آنجا گذراندم و از موفقیت‌های ورزشی و همکاری با بازیکنانی که مشتاقانه می‌خواهند برای خود، خانواده‌هایشان و کشورشان به نتایج ورزشی خوب دست یابند، لذت بردم. ایران کشوری با مردمانی فوق‌العاده، مهربان و یاریگر هست.

وی اضافه کرد: از وقوع جنگ‌ در هر کجای دنیا، ناراحت و ناامید هستم. حالا این جنگ‌ در ایران رخ‌داده، جایی که من در آن دوستان زیادی دارم. هیچ دلیلی نمی‌بینم که این اتفاق در چنین کشوری رخ دهد، کشوری که مانند هر کشور دیگری در جهان، با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کند اما شایسته چنین رفتاری نبوده است. دیروز تماس کوتاهی با مترجم سابقم در ایران داشتم. او به من اطلاع داد که همه چیز خوب است و مردم مراقب هستند که آسیب نبینند.

سرمربی اسبق تیم ملی ایران افزود: اولین روز بهار، سال نو ایرانی آغاز می‌شود. سنتی که بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارد و ایرانیان برای آن احترام زیادی قائل هستند. ایران ۵۰ سال است که تحت تحریم‌ها زندگی می‌کند. آنها دوام آوردند و پیشرفت کردند. هیچ مشکلی را در ایران تجربه نکردم، اما زندگی عادی را در تهران و سایر شهرها نظاره‌گر بودم.

برانکو گفت: یک اینستاگرام دارم که حدود دو میلیون دنبال‌کننده دارد که اکثر آنها ایرانی هستند. فشار و تهدیدی که متأسفانه اکنون تحقق یافته، در زندگی عادی احساس نمی‌شد. ایرانیان به سراسر جهان سفر می‌کردند، هواپیماها پر بود.

وی توضیح داد: مانند همه جای دنیا، ایران هم یک سری قوانین خاص خود را دارد، اما ایجاد مشکل نمی کرد. البته من یک خارجی بودم و با مردم مناطق روستایی در تماس نبودم.

ایوانکوویچ تأکید می‌کند بیشتر با جوانانی که پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ متولد شده‌اند، معاشرت داشته است و ادامه داد: می‌گویند زنان در ایران هیچ حقی ندارند، اما همه آنها به مدرسه می‌روند، درس می‌خوانند و تعداد زیادی از آنها انواع کارها را انجام می‌دهند. زنان جوان نیز به مد روز اهمیت می‌دهند. روسری برای آنها بیشتر یک وسیله مد است، مگر در دفاتر رسمی یا تلویزیون که زنان باید نوع خاصی از روسری را بپوشند.

برانکو افزود: ایرانیان کشور خود را بسیار دوست دارند؛ آنها بسیار احساساتی و به خانواده‌هایشان وابسته هستند. آنها مطمئناً از خود و همه اطرافیانشان محافظت خواهند کرد. آنها آماده دفاع از خود هستند. آنها جنگ طولانی‌مدتی با عراق داشتند و همه آماده فداکاری هستند. هیچ جنگی نمی‌تواند به‌خوبی تمام شود. جنگ هیچ برنده‌ای ندارد و حتماً هیچ خوبی به همراه ندارد. امیدوارم که به‌زودی تمام شود و زندگی در ایران و کل منطقه به حالت عادی برگردد.

ایوانکوویچ اظهار می‌کند: تحریم‌ها، هر چقدر هم که بد بود، به ایران اجازه داد تا همه چیز ضروری برای زندگی را تولید کند و صنعت خود را توسعه دهد. واردات نیز وجود داشت. همه چیز را می‌شد در تهران خریداری کرد، هیچ کمبودی وجود نداشت.

او در ادامه تمجیدهای خود از ایران گفت: هرگز در کار خود مشکلی با مراسم‌های مذهبی نداشتم. همه زمان نمازخواندن خود را انتخاب می‌کردند و جلسات تمرینی به دلیل نماز قطع نمی‌شد یا مسابقات تغییر نمی‌کرد. من هیچ تجربه منفی باسیاست نداشته‌ام. وقتی مربی تیم ملی بودم، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، بنابراین خاتمی، رئیس‌جمهور سابق، و همچنین احمدی‌نژاد، به تمرینات می‌آمدند.

سرمربی اسبق تیم ملی درباره تغییر تصمیم ایران برای عدم شرکت در جام جهانی گفت: دشوار است، زیرا سؤال این است که جنگ چه زمانی پایان می‌یابد و درحالی‌که جنگ در جریان است، هیچ فعالیت ورزشی وجود ندارد، بنابراین دلیلی برای حضور در یک رقابت بزرگ بدون آمادگی وجود ندارد.

او تأکید می‌کند که ایران یک تیم ملی عالی با بازیکنان متعددی دارد که در باشگاه‌های بزرگ اروپایی بازی می‌کنند.

سرمربی سابق تیم ملی ایران افزود: مطمئنم که وقتی تیم ملی زنان به ایران بازگردد هیچ اتفاقی برای آنها نخواهد افتاد و آنها باز خواهند گشت.