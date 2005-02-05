اطمينان دارم ايران به جام جهاني مي رود // زندي برگ برنده من در ديدار با بحرين است // خاطره آن شكست تلخ را از بين مي بريم

به گزارش خبرنگار" مهر" اين روزنامه درمقدمه مصاحبه خود با سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان آورده است: برانكو رابطه بسيار نزديك و مستحكمي با استريچكو دارد وهردومربي با شناخت كامل از يكديگر به مصاف هم مي روند. سرمربي ايران يك مربي بزرگ است كه به همراه تيم ملي كرواسي به مقام سوم جهان دست پيدا كرده است. اوبسيارمتواضع و قابل احترام است كه به همه حريفانش احترام مي گذارد وشناخت بسيارخوبي هم از همه حريفانش دارد. اوبا تيم ملي ايران به يك مربي شناخته شده درجهان تبديل شده كه همه مي شناسندش ومي دانند كه ايوانكوويچ يكي از بزرگترين مربيان آسياست. برانكو آنقدردرايران خوب عمل كرد كه مسئولان فدراسيون فوتبال اين كشوررا بران داشت كه قرارداد خود را با اين مربي تمديد كنند.

برانكو ايوانكوويچ در اين مصاحبه گفته است: اطمينان دارم كه تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني را پيدا خواهد كرد وديداربرابر بحرين دروازه رسيدن ايران به اين رقابتها خواهد بود. ما بازيكنان بسيارخوبي دارم كه براي رسيدن به جام جهاني لحظه شماري مي كنند ومي خواهند در ديدارهاي اينده قدرت واقعي خود را نشان دهند.

سرمربي تيم ملي كشورمان درادامه گفت: ما درديداربا بوسني نيمي از بازيكنان خود را در اختيار نداشتيم اما توانستيم اين تيم اروپايي را شكست دهيم وثابت كنيم كه همه بازيكنان ما در شرايط مطلوبي قرار دارند.

برانكودرجواب اين سوال كه با توجه به اينكه شما درگروه سختي قرارداريد آسيا به صعود اميدواريد گفت: من اطمينان دارم كه تيم ملي ايران به جام جهاني راه پيدا خواهد كرد. اعتقاد من به اين موضوع از آنجا نشات مي گيرد كه شناخت بسيارخوبي ازانگيزه و قدرت بازيكنان دارم و مطمئنم كه آنها مي خواهد به جام جهاني برسند. بازي با بحرين مثل پيكان خط حمله اين صعود خواهد بود و ما بايد اين ديدار را با پيروزي به پايان برسانيم.

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران در اظهارنظري پيرامون استريچكوهموطن ورقيب خود گفت: اومربي بزرگي است كه مثل برادر من است. ما سالهاست باهم دوست هستيم وشناخت بسيار خوبي از يكديگر داريم. استريچكو يك مربي باشخصيه است كه كمتر به داور اعتراض مي كند و بيشتربه فكرهدايت تيمش است. با اين حال در اين بازي ما بايد رودرروي يكديگرقراربگيريم.

برانكو ايوانكوويچ در مورد تيم ملي بحرين گفت : من ديدارهاي اين تيم در رقابتهاي جام خليج فارس را تماشا كردم و مي دانم كه اين تيم با هدايت مربي مقتدرش يعني استريچكو از چه قدرتي برخورداراست. آنها طي چند سال گذشته پيشرفت خوبي داشته اند و توانسته اند درليست فيفا به صعود قابل توجهي دست پيدا كنند. با اين حال اين را هم نبايد فراموش كرد كه همين تيم بحرين در مسابقات جام ملتهاي آسيا با چهارگل مغلوب تيم ملي ايران شده است.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان ادامه داد: بحرين تيم بسيار پرقدرتي است كه با كسب مقام چهارمي جام ملتهاي آسيا و ارائه بازيهاي قابل قبول خودش را در نقشه فوتبال آسيا تحميل كرده است.

برانكو ايوانكوويچ در جواب اين سوال روزنامه الوسط كه پرسيده است نقاط ضعف و قوت بحرين را نام ببريد گفته است : متاسفم از اينكه نمي توانم به اين سوال شما پاسخ بدهم. من نقاط ضعف و قوت تيم شما را مي دانم اما بايد آنها را تا روز بازي پيش خودم نگه دارم. اما اين را بگويم كه تيم بحرين ازخط هافبك وخط حمله بسيار خوبي سود مي برد كه دو بازيكن خطرناك دارد.

سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان از اشاره به نام اين دوبازيكن هم خودداري كرد وگفت: دراين مورد هم شرمنده هستم چون اين مسائل بايد پيش خودم بماند تا روزبازي ازانها استفاده كنم.

برانكو در جواب اين سوال كه شما از شكست چهار سال پيش مقابل بحرين چه خاطره اي داريد و ان بازي چه تاثيري در بازي روزچهارشنبه خواهد داشت گفت : قطعا هيچ كدام ازعلاقمندان به فوتبال در ايران آن بازي را فراموش نخواهد كرد. آن بازي روي سرنوشت فوتبال ايران تاثير مستقيم داشت ومطمئنا تا سالها در خاطره ايرانيان باقي خواهد ماند. البته يك شوك مثبت مثل پيروزي بربحرين درديدارروزچهارشنبه مي تواند تا حدود بسيارزيادي اين ذهنيت را از بين ببرد.

ايوانكوويچ در مورد پيوستن فريدون زندي به اردوي تيم ملي گفت: من بازيهاي اورا پيگيري كرده ام وبه نوع بازي اش اشراف دارم. مطمئن باشيد راه استفاده از زندي را بلد هستم واوبرگ برنده من درديداربرابربحرين خواهد بود.

سرمربي تيم ملي كشورمان در مورد تيمهاي صعود كننده از اين گروه گفت: قطعا تيمهاي ايران، ژاپن وبحرين شانس زيادي براي صعود دارند، اما نمي توان كره شمالي را ناديده گرفت. آنها هم تيم خوبي هستند كه درچند سال اخير پيشرفت خوبي داشته اند و نمي توان قدرت آنها را ناديده گرفت.

برانكو ايوانكوويچ درپايان اين مصاحبه مفصل ابراز اميدواري كرده است كه ديدارروزچهارشنبه ايران وبحرين فوتبالي جوانمردانه وزيبا باشد ونتيجه ان به سود تيم ملي فوتبال ايران رقم بخورد.