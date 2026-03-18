خالد رحمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگرانی مردم از آلودگی آب شرب سنندج و مراجعه تعدادی از اهالی نایسر شهر سنندج اظهار کرد: از شب گذشته تعدادی از اهالی محدوده ناحیه منفصل شهری نایسر با علایم گوارشی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردند که پس از ویزیت و درمان سرپایی ترخیص شدند.

وی افزود: بلافاصله بررسی میدانی توسط تیم های بهداشتی به همراه مدیران و کارشناسان اداره آب و فاضلاب به عمل آمد و نمونه گیری از آب شرب و نمونه‌هایی از تعدادی از بیماران برای بررسی‌های تخصصی انجام شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان تصریح کرد: با وجود اینکه تاکنون شواهد قطعی مبنی بر آلودگی آب محرز نشده ولی در راستای پیشگیری از افزایش موارد ابتلا و تا زمان مشخص شدن نتایج بررسی‌ها از خانوارهایی که دارای بیماران با علایم گوارشی هستند درخواست می شود نسبت به رعایت موارد بهداشتی اقدام کنند.

رحمانی از این خانواده‌ها درخواست کرد ضمن استفاده از آب جوشیده سرد شده مخصوصا برای کودکان زیر 5 سال، مرتب دست‌ها را با آب و صابون شستشو دهند و سبزیجات و میوه جات را قبل از مصرف ضدعفونی نمایند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون موارد شدید بیماری که منجر به بستری در بخش های بیمارستانی شده باشد گزارش نشده است و بیشتر موارد به صورت سرپایی در اورژانس درمان شده‌اند.