آلودگی آب شرب سنندج تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آب و فاضلاب استان کردستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بدنبال نشر برخی اخبار در فضای مجازی مبنی بر مسمومیت تعدادی از شهروندان نایسر برابر آلودگی آب شرب سنندج، آزمایش‌های لازم با همکاری مرکز بهداشت سنندج انجام و مشخص شد آب شرب شهر و نواحی منفصل شهری از جمله نایسر کاملا سالم است.

این اطلاعیه می‌افزاید: این اقدام در پی بروز بیماری گوارشی در میان تعدادی از شهروندان محله دکل نایسر و بروز شایعاتی مبنی بر آلودگی آب در این مسیر انجام شد اما تیم‌های مشترک شرکت آبفا و مرکز بهداشت سنندج سریعا به محل اعزام و آزمایشات لازم انجام و علائمی ناشی از هرگونه آلودگی آب مشاهده نشد و آب منطقه مذکور کاملا سالم و بهداشتی است.

در این اطلاعیه اشاره شده است: تامین آب کل شهر از جمله نایسر از تصفیه خانه آب شهر سنندج تامین و توزیع می‌شود که کاملا تحت کنترل و نظارت مستمر بوده و هیچگونه آلودگی در هیچ نقطه ای از شهر وجود ندارد.