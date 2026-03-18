تسلیت اعضای شورای شهر تهران در پی شهادت شهید علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پیام‌هایی جداگانه شهادت شهید علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پی حملات صهیونیستی- آمریکایی در روز -سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴- را تسلیت گفتند.

زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در پیامی نوشت:

بسم رب الشهداء و الصدیقین

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

بار دیگر دست جنایتکار و بزدل استکبار و صهیونیسم جهانی از آستین ترور بیرون آمد و یکی از خادمان راستین، ستون‌های وفادار نظام اسلامی و مردان بزرگ عرصه دین و سیاست را به فیض عظیم شهادت رساند.

شهادت سرافرازانه دکتر علی لاریجانی، مجاهد خستگی‌ناپذیر و دبیر مقتدر شورای عالی امنیت ملی، به همراه فرزند عزیز و یاران همراهشان در ایام پرفضیلت ماه مبارک، داغی سنگین بر دل‌های ما نهاد؛ اما در عین حال گواهی روشن بر حقانیت مسیر انقلاب و استیصال دشمنان کورباطن است.

ایشان که همواره با بصیرت و دوراندیشی، یاری صدیق و مورد اعتماد برای انقلاب و رهبری شهید بودند، پاداش سال‌ها مجاهدت خالصانه و خدمتگزاری بی‌منت خود را با پیوستن به قافله نورانی شهدای رمضان دریافت کردند.

دشمنان زبون آمریکایی-صهیونیستی که توان رویارویی در میدان نبرد را ندارند، گمان می‌کنند با ترور و حذف فیزیکی شخصیت‌های برجسته، می‌توانند در اراده پولادین ملت ایران خللی ایجاد کنند؛ غافل از آنکه سنت الهی بر این است که خون پاک شهدا، ریشه‌های شجره طیبه مقاومت و انقلاب را عمیق‌تر، بارورتر و نابودی جبهه باطل را به شدت تسریع خواهد کرد. بی‌تردید هر قطره از این خون‌های پاک، سیلابی خواهد شد که بنیان سست جنایتکاران را از ریشه برخواهد کند.

اینجانب به عنوان خادم مردم در شورای اسلامی شهر تهران، فقدان این چهره خدوم، ملی و سیاستمدار با درایت را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، ملت شریف و شهیدپرور ایران اسلامی و خانواده معزز ایشان تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم. یقین راسخ داریم که دلاورمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، انتقام خون این عزیزان را به سختی خواهند گرفت و تقاص این جنایت بزدلانه را در میدان عمل پس خواهند داد.یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

در پیام سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُون

شهادت مجاهد نستوه و خادم صدیق انقلاب اسلامی، دکتر علی لاریجانی دبیر شجاع و مقتدر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند و همراهان ایشان توسط دشمن آمریکایی صهیونی را تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهید لاریجانی همواره در زمره نیروهای مورد وثوق و اعتماد رهبر شهید انقلاب قرار داشت و سالیان متمادی در مسولیت‌های مهم انقلاب اسلامی منشاء خدمات ارزنده‌ای بود که سرانجام پاداش مجاهدت‌های خود در سنگرهای خدمتگزاری به مردم را دریافت و به قافله شهدای رمضان پیوست.

بی‌تردید فقدان این چهره ارزشمند و سیاستمدار دوراندیش ضایعه‌ای برای ایران اسلامی است که قطعا نیروهای غیور مسلح جمهوری اسلامی ایران انتقام خون پاک ایشان و سایر شهدای رمضان را از دشمن جنایتکار خواهند گرفت.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا و رئیس شورای اسلامی استان تهران هم نوشت:

هر خونی که بر زمین ریخته می شود شجره طیبه نظام اسلامی را تنومندتر می‌کند

امروز جنگ میان حق و باطل است و دشمن خونخوار چهره واقعی خود را بر همگان آشکار کرده است. دشمنی که به کودکان و زنان بی دفاع رحم نمی کند، دشمنی که رو در رو نمی جنگد و دست به ترور می زند اما نمی داند این خونها تنها سرنگونی آنان را به تعجیل می اندازد.

شهادت دکتر علی لاریجانی مرد دین و سیاست که همواره یار وفادار برای رهبر شهیدمان بود غم بزرگی بر دلمان نهاد اما می دانیم اینها نشانه استیصال دشمن امریکایی صهیونیستی است.

بی شک شهادت این مرد بزرگ نیز تکمله ای خواهد بود بر پیروزی نهایی حق بر باطل .

دشمن با خیال باطل خود فکر می کند که با شهادت فرماندهان کاری از پیش می برد اما همانگونه که با شهادت رهبر عزیزمان شجره طیبه نظام اسلام بارور تر و تنومند تر شد امروز هم این خونها این شجره را آبیاری می کند و دشمنان بدانند با هر قطره خونی که بر زمین می ریزند سقوط خود را سرعت می بخشند.

شهادت بزرگمرد دین و سیاست دکتر علی لاریجانی را تسلیت و تبریک می گویم و انشا الله شاهد پیروزی نهایی ایمان بر کفر خواهیم بود.

در پیام محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌ اسلامی شهر تهران نیز آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت چهره ممتاز و ارزشمند در سپهر سیاست جمهوری اسلامی ایران، یار باوفای رهبر شهید حضرت امام سیدعلی خامنه‌ای و دبیر شجاع و باصلابت شورای عالی امنیت ملی، توسط جنایتکارترین رژیم تاریخ بشر بر زمین تبریک و تسلیت باد.

شهید لاریجانی نمونه یک انسان ولایتمدار بود که در طول سالیان طولانی خدمت ایثارگرانه به ایران عزیز و نظام اسلامی همواره مصالح ملی را ارجح بر مسائل شخصی دانست و در پایان مزد این ایثارگری و ولایتمداری را در شهادت در شبهای ماه رمضان گرفت.

بی‌تردید فقدان این سیاستمدار اندیشمند ضایعه‌ای دردناک است، امید می‌رود پایمردی مردم غیور ایران و رسیدن به لحظه پیروزی تلخی این شهادت را به شیرینی بدل سازد.

و الله المستعان…