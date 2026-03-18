۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

فراخوان تداوم حضور در میادین و برپایی نماز جماعت و افطار همدلی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از آحاد مردم شریف، مؤمن و انقلابی برای حضور حماسی در میادین شهر و برپایی نماز جماعت، محافل قرآنی و افطار همدلی، دعوت کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ملت سلحشور، زمان شناس، همیشه در صحنه و شجاع ایران اسلامی، در این ایام پایانی ماه ضیافت الهی و در شرایطی که رزمندگان غیور امت اسلامی در جبهه مقاومت، با اقتدار، صلابت و ایمانی راسخ در برابر تهاجم ناجوانمردانه و جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ایستادگی می‌کنند، همچنان با حضور مستمر و حمایت‌های معنوی خود، پشتیبان و قوت قلبی برای دلاورمردان این سرزمین بوده و توطئه های احتمالی اذناب مزدور آنان را خنثی می سازند .

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن قدردانی از لبیک همیشگی ملت بیدار ایران، از آحاد مردم شریف، مؤمن و انقلابی دعوت می‌نماید تا امشب همزمان با نماز مغرب و عشاء و نزدیک شدن به لحظات استجابت دعا، با حضور حماسی و خانوادگی خود در میادین اصلی سراسر کشور، در ویژه‌برنامه «افطار همدلی و دعای نصرت مجاهدان» شرکت کنند.

این اجتماع معنوی و حماسی که با نوای تلاوت قرآن کریم و توسل به اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) برای سلامتی و پیروزی نهایی رزمندگان جبهه حق همراه خواهد بود، فرصتی است تا ضمن برپایی سفره‌های ساده و باصفای افطاری در کنار یکدیگر، پیام روشن وحدت، مقاومت و اعلام انزجار از ظلم و بیداد آمریکای سفاک و رژیم فاسد صهیونی را به گوش جهانیان برسانیم. حضور پرشور مردم، در این مراسم، نویدبخش تحکیم یکپارچگی امت اسلامی در دفاع از مظلومان است.

یقین داریم که این دست‌های برافراشته به دعا با دهان روزه و این اجتماع عظیم دل‌های مؤمن، زمینه‌ساز تحقق وعده تخلف‌ناپذیر پروردگار در غلبه حق بر باطل خواهد بود.

کد خبر 6778234

