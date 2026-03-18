۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

کشف بیش از ۳۰۰۰ کیلو گرم کالای تاریخ مصرف گذشته در تالش

تالش- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از کشف بیش از ۳۰۰۰ کیلو گرم کالای تاریخ مصرف گذشته در شهرستان تالش خبر داد.

به گزاارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ لیتر روغن، بیش از ۶۰۰ لیتر انواع نوشیدنی و بیش‌از ۱۲۰۰کیلوگرم شکلات و بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم انواع ژله و مربا تاریخ مصرف گذشته در شهرستان تالش جمع آوری شده است.

امینی گفت : در ادامه گشت های مشترک ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اکیپ گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور رئیس شعبه و با همراهی بازرسین صمت ، شبکه بهداشت ، دامپزشکی و اتاق اتاق اصناف بیش از۳۰۰۰ کیلوگرم انواع ، نوشیدنی، روغن، شکلات، ژله و انواع مربا تاریخ مصرف گذشته را از کارگاه های تولیدی شیرینی پزی کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: پرونده تخلف این واحدهای تولیدی جهت سیر مراحل قانونی و صدور آراء خارج از نوبت به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان تالش ارجاع شد.

