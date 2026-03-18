کشف بیش از ۳۰۰۰ کیلو گرم کالای تاریخ مصرف گذشته در تالش

به گزاارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ لیتر روغن، بیش از ۶۰۰ لیتر انواع نوشیدنی و بیش‌از ۱۲۰۰کیلوگرم شکلات و بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم انواع ژله و مربا تاریخ مصرف گذشته در شهرستان تالش جمع آوری شده است.

امینی گفت : در ادامه گشت های مشترک ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، اکیپ گشت مشترک تعزیرات حکومتی با حضور رئیس شعبه و با همراهی بازرسین صمت ، شبکه بهداشت ، دامپزشکی و اتاق اتاق اصناف بیش از۳۰۰۰ کیلوگرم انواع ، نوشیدنی، روغن، شکلات، ژله و انواع مربا تاریخ مصرف گذشته را از کارگاه های تولیدی شیرینی پزی کشف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: پرونده تخلف این واحدهای تولیدی جهت سیر مراحل قانونی و صدور آراء خارج از نوبت به شعب تعزیرات حکومتی شهرستان تالش ارجاع شد.