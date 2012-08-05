کشف 1.5 تن چای خارجی قاچاق در تالش/ معرفی 12 نانوایی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی صفی دوست افزود: این محموله شامل سه هزار عدد جعبه 500 گرمی بوده که در بازرسی های طرح ضیافت و در نتیجه بازرسی از یک واحد تخلیه بار در تالش کشف شده است.

وی اظهارداشت: پس از توقیف این محموله پرونده تخلف برای متخلفان صادر و با همکاری پلیس آگاهی برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی شهرستان تالش معرفی شدند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت تالش گفت: در بازرسی های صورت گرفته در تیرماه سال جاری از نانوایی های این شهرستان 12 واحد متخلف شناسایی که به دلیل عدم رعایت موارد بهداشتی وکم فروشی با تشکیل پرونده های به ارزش 360 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی یادآورشد: در این مدت همچنین بر اساس بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی مرغ فروشی در شهرستان تالش 11 واحد متخلف به دلیل گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه متخلف شناخته و پرونده تخلف به ارزش در مجموع 86 میلیون ریال برای آنان تشکیل شد.