حجم سد زاینده رود به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسید

خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گنجایش حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی سد مخزنی زاینده‌رود، اظهار کرد: هم اینک ذخیره این سد به ۱۶۵ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گفته وی، تنها ۱۱ درصد ظرفیت سد پر بوده و ۸۹ درصد حجم سد خالی است.

معاون حفاظت بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: متوسط بلند مدت سد در چنین روزی حدود ۶۶۸ میلیون مترمکعب بوده که بیانگر کاهش ۷۵ درصدی حجم امسال نسبت به بلند مدت است.

دادخواه درخصوص میزان بارش ثبت شده در ایستگاه شاخص چلگرد در سال آبی جاری اشاره کرد و گفت: از ابتدای مهر ماه امسال تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه میزان ۷۶۱ میلیمتر بارش رخ داده که این میزان در مقایسه با میزان بارش دراز مدت مدت مشابه با عدد یک هزار و ۲۲ میلیمتر، کاهش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش مهر، سد زاینده رود به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.