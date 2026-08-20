پیگیری مهر به دستگیری سارقان خیابان ۱۳ آبان صفادشت منجر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی اسدی، با صدور دستور ویژه، پرونده سرقت به‌عنف از یک مادر در خیابان ۱۳ آبان صفادشت را در اولویت رسیدگی قرار داد و ساعاتی بعد متهمان این پرونده توسط پلیس دستگیر شدند.

رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت پس از پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان قضایی شهرستان و بخش صفادشت و انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته این حادثه، پرونده را در دستور کار ویژه قرار داد.

این سرقت در اردیبهشت‌ماه سال جاری رخ داده بود و سارقان با استفاده از خشونت و تهدید، طلاهای مادری را که همراه فرزند خود در حال پیاده‌روی در خیابان ۱۳ آبان بود، به سرقت برده بودند.

تصاویر دوربین مداربسته این حادثه روز ۲۴ مردادماه در خبرگزاری مهر بازنشر شد و پس از آن، روند رسیدگی به پرونده با دستور ویژه رئیس دادگاه عمومی بخش صفادشت سرعت گرفت.

اسدی با صدور دستور ویژه، پرونده را در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ملارد قرار داد و عملیات شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، با حضور میدانی سرهنگ امیر کریمی، فرمانده انتظامی بخش صفادشت، عملیات ویژه پلیس برای دستگیری متهمان در پاسی از شب انجام شد.

در جریان این عملیات، متهم ردیف اول به همراه دو نفر از همدستانش دستگیر شدند؛ این افراد در قالب یک تیم اقدام به سرقت و ساماندهی و فروش اموال مسروقه می‌کردند.

جزئیات بیشتر این عملیات و تصاویر لحظه دستگیری متهمان در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.