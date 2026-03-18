تجمع مردمی به یاد شهدای مظلوم شهرستان دورود

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان دورود از امشب به یاد شهدای مظلوم این شهرستان در جریان جنایت دشمن صهیونی آمریکایی تجمع میکنند.
این تجمع مردمی هرشب ساعت ۲۰ برگزار خواهد شد.
محل برگزاری تجمع اول میدان فرمانداری و محل برگزاری تجمع دوم میدان ولایت اعلام شده است.
بنابراین گزارش، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.
در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود بهعنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیده و ۱۱۶ نفر مجروح شدهاند.
اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد که در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیمهای کودککش آمریکایی–صهیونیستی به منطقهای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایههای گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.
