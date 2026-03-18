به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ملت قهرمان حضور شما در خیابان برگ برنده ما شد و زین پس باعث معادلات جدیدی در منطقه خواهد شد با به روز شدن بانک اهداف، تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا هم، همردیف پایگاههای آمریکایی بوده و قدرت زیر آتش خواهد رفت. به شهروندان و کارگران اخطار میدهیم از این تأسیسات فاصله بگیرند.»
کد خبر 6778310
نظر شما