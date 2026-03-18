۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

تنگسیری: بانک اهداف ایران به‌روز شد

فرمانده نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: با به‌روز شدن بانک اهداف، تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا نیز هم‌ردیف پایگاه‌های آمریکایی بوده و با قدرت زیر آتش خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ملت قهرمان حضور شما در خیابان برگ برنده ما شد و زین پس باعث معادلات جدیدی در منطقه خواهد شد با به روز شدن بانک اهداف، تاسیسات نفتی مرتبط با آمریکا هم، هم‌ردیف پایگاه‌های آمریکایی بوده و قدرت زیر آتش خواهد رفت. به شهروندان و کارگران اخطار می‌دهیم از این تأسیسات فاصله بگیرند.»

زهرا علیدادی

    • اذرگون IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      خدا کمک کنه این جنگ به خوبی تمام بشه
    • نیما IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      به یاری خداوند اگر این نفوذی هایی که به دشمن راپورت میدن زود شناسائی کنیم حتمأ هم خوب تموم میشه.

