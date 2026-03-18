اجرای طرح بازرسی میدانی در دستگاه قضایی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از اجرای طرح بازرسی‌های میدانی در تمامی حوزه‌های قضایی استان خبر داد و بیان کرد: تیم‌های بازرسی با حضور معاونان قضایی برای ارزیابی عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در شرایط جنگی کنونی، به مراجع قضایی استان اعزام شده‌اند و روند نظارت برعملکردها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در اجرای دقیق دستورالعمل‌های معاون اول قوه قضاییه درباره لزوم نظارت میدانی مدیران بر مجموعه‌های تابعه و به منظور ارائه خدمات شایسته به مردم درشرایط حساس کنونی کشور وبه‌خصوص در آستانه تعطیلات نوروزی، بازدیدهای میدانی از مراجع قضایی سراسر استان توسط اینجانب و سایر معاونین و مسئولان قضایی استان انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ادامه نظارت‌ها در روزهای پایانی سال افزود: روند نظارت بر عملکرد حوزه‌های قضایی توسط اینجانب و سایر معاونان در حال انجام است و مدیران حوزه‌های قضایی استان نیز موظف‌ هستند عملکرد حوزه‌های قضایی را به‌طور دقیق ارزیابی کنند؛ چراکه ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین باید به شکل مطلوب محقق شود.

اکبری اضافه کرد: در شرایطی که کشور در جبهه مقابله با رژیم‌های متخاصم آمریکایی - صهیونیستی با صلابت ایستاده و لذا ما مسئولان قضایی نیز در جبهه عدالت وظیفه داریم با خدمت‌رسانی مسئولانه، متعهدانه و افزایش رضایتمندی عمومی، به تقویت پایه‌های اعتماد ملی کمک کنیم.

وی تصریح کرد: در حقیقت افزایش رضایتمندی و تقویت جنبه‌های اعتماد عمومی، بخش ضروری دفاع از کیان کشور است و ما باید در این سنگر نیز دوشادوش غیورمردان در نیروهای مسلح، با اجرای سریع و دقیق عدالت، ایفای نقش کنیم.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان قضایی و اداری در سراسر استان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر و مؤثر بر فرآیندهای قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی دارد و دادگستری استان خود را متعهد به اجرای صحیح، سریع و دقیق عدالت در جامعه می‌داند.