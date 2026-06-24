به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری عصر چهارشنبه در ادامه برنامههای هفته قوه قضائیه، به همراه اعضای شورای قضایی استان از اداراتکل بازرسی و پزشکی قانونی بازدید کرد و افزود: هدف این بازدیدها بررسی فعالیت و خدمات این نهادها و سازمان ها است.
وی در جریان بازدید از ادارهکل بازرسی استان سمنان با اشاره به اهمیت جایگاه این نهاد در نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار داشت: سازمان بازرسی نقش مؤثری در صیانت از سلامت نظام اداری و پیشگیری از بروز تخلفات دارد و عملکرد دقیق و کارشناسی این مجموعه میتواند زمینه ارتقای کارآمدی دستگاهها و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه سلامت مدیران و کارگزاران نظام از مهمترین سرمایههای حاکمیت محسوب میشود، افزود: هرگونه ضعف یا غفلت در حوزه نظارت و بازرسی، علاوه بر آسیب به ساختارهای اداری، میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
اکبری با قدردانی از تلاشهای مجموعه بازرسی استان، بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه نظارت تأکید کرد و یادآور شد: شناسایی بهموقع گلوگاههای فساد، رصد مستمر عملکرد دستگاهها، ارائه تذکرات و هشدارهای لازم و اصلاح فرآیندهای اداری از جمله اقداماتی است که میتواند از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که اقدامات پیشگیرانه اثربخشی لازم را نداشته باشد، برخورد قانونی، قاطع و سریع با عناصر متخلف ضروری است و دستگاه قضایی در این زمینه هیچگونه اغماضی نخواهد داشت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در ادامه بر تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان دستگاههای نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق سلامت اداری و مقابله مؤثر با فساد نیازمند همافزایی، هماهنگی و عزم جدی تمامی بخشهای حاکمیتی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت سازوکارهای نظارتی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، زمینه ارتقای شفافیت، سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی در استان بیش از پیش فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان پزشک قانونی را از ارکان تخصصی و تاثیر گذار بر فرایند رسیدگی قضایی برشمرد و افزود: در بسیاری از پرونده ها مبنای تصمیم گیری مراجع قضایی نتیجه بررسی های پزشکی قانونی است.
اکبری با تاکید به اینکه پزشکی قانونی نقش تعیین کننده در کشف حقیقت و احقاق حقوق و مردم و اجرای عدالت دارد، تاکید کرد: دقت، بی طرفی و سرعت در ارائه نظرات کارشناسی نقش مهم در ارتقای کیفیت دادرسی دارد.
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