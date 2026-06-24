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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

هشدار رئیس‌دادگستری استان سمنان درباره «گلوگاه‌های فساد»

هشدار رئیس‌دادگستری استان سمنان درباره «گلوگاه‌های فساد»

سمنان- رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر نقش راهبردی ادارات بازرسی و پزشکی قانونی در احقاق حقوق مردم، شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های فساد را مهم‌ترین راهکار پیشگیری از تخلفات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری عصر چهارشنبه در ادامه برنامه‌های هفته قوه قضائیه، به همراه اعضای شورای قضایی استان از ادارات‌کل بازرسی و پزشکی قانونی بازدید کرد و افزود: هدف این بازدیدها بررسی فعالیت و خدمات این نهادها و سازمان ها است.

وی در جریان بازدید از اداره‌کل بازرسی استان سمنان با اشاره به اهمیت جایگاه این نهاد در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: سازمان بازرسی نقش مؤثری در صیانت از سلامت نظام اداری و پیشگیری از بروز تخلفات دارد و عملکرد دقیق و کارشناسی این مجموعه می‌تواند زمینه ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها و افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه سلامت مدیران و کارگزاران نظام از مهم‌ترین سرمایه‌های حاکمیت محسوب می‌شود، افزود: هرگونه ضعف یا غفلت در حوزه نظارت و بازرسی، علاوه بر آسیب به ساختارهای اداری، می‌تواند سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اکبری با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بازرسی استان، بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه نظارت تأکید کرد و یادآور شد: شناسایی به‌موقع گلوگاه‌های فساد، رصد مستمر عملکرد دستگاه‌ها، ارائه تذکرات و هشدارهای لازم و اصلاح فرآیندهای اداری از جمله اقداماتی است که می‌تواند از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که اقدامات پیشگیرانه اثربخشی لازم را نداشته باشد، برخورد قانونی، قاطع و سریع با عناصر متخلف ضروری است و دستگاه قضایی در این زمینه هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه بر تعامل و همکاری هرچه بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق سلامت اداری و مقابله مؤثر با فساد نیازمند هم‌افزایی، هماهنگی و عزم جدی تمامی بخش‌های حاکمیتی است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت سازوکارهای نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه ارتقای شفافیت، سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی در استان بیش از پیش فراهم شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان پزشک قانونی را از ارکان تخصصی و تاثیر گذار بر فرایند رسیدگی قضایی برشمرد و افزود: در بسیاری از پرونده ها مبنای تصمیم گیری مراجع قضایی نتیجه بررسی های پزشکی قانونی است.

اکبری با تاکید به اینکه پزشکی قانونی نقش تعیین کننده در کشف حقیقت و احقاق حقوق و مردم و اجرای عدالت دارد، تاکید کرد: دقت، بی طرفی و سرعت در ارائه‌ نظرات کارشناسی نقش مهم در ارتقای کیفیت دادرسی دارد.

کد مطلب 6869925

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