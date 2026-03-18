پیام استاندار هرمزگان در پی شهادت دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در پیام خود نوشت: ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، گزاره مبنایی و ماندگار امام راحل که نقشه راه عزت و عظمت نهایی مجاهدان راه خداست.

شهادت اندیشمند فکور، سیاستمدار فرهیخته، مدیر راهبردی و ولایت مدار، رفیق اخلاق مدار صبور و خستگی ناپذیر جناب آقای دکتر علی لاریجانی، فرزند رشیدش و همه شهدای جنگ رمضان برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان عزت و عظمت انقلاب اسلامی است که چنین فرزندانی را با الگوی حسینی، امام کبیر و امام شهید، پرورش داد که جان خویش را فدای آرمان‌ها و اعتلا و عزت ایران اسلامی و ملت شهیدپرور و سلحشور نماید.

جاودانگی و شهادت گوارای وجودت رفیق عزیز که الگوی عقلانیت، بصیرت، وفاداری، ایستادگی و عزت را با مجاهدت‌های مستمر در سپهر سیاسی ایران ماندگار کردی.

این هجرت مظلومانه را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی، رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای و بیت شریف (همسر مکرمه و فرزندان) تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و از خداوند منان صبر جمیل برای بازماندگان خواستارم.