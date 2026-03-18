پیام تسلیت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا به مناسبت شهادت شهید علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با صدور پیامی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت و تبریک گفت.

در متن این پیام تسلیت آمده است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم

وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ

شهادت پر افتخار دانشمند شهید دکتر علی لاریجانی؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی و از یاران صادق امام شهید انقلاب اسلامی (قدس سره) - که در عمر پر برکت خود منشاء خیرات و برکات فراوانی برای نظام مقدس اسلامی بود را به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی، خانواده معظم آن شهید عزیز و آحاد مردم شریف و غیور ایران اسلامی تبریک و تسلیت می‌گوییم.

این شهید پرافتخار تا لحظه شهادت در حال دفاع از اسلام ناب محمدی(ص) و عزتمندی ایران و ایرانی بود. ایشان همچنین عامل اتحاد و همدلی آحاد ملت شریف ایران اسلامی در مقابل توطئه های دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی بود و نهایتا هم در ماه مبارک رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بدون تردید ایران اسلامی، با اتکال به خداوند متعال و رهبری داهیانه‌ امام سید مجتبی حسینی خامنه ای (مدظله العالی) هرگز در برابر جنایات پلید دشمنان سر خم نخواهد کرد و انتقام این خون های مقدس را از دشمن غدار خواهد گرفت.

از درگاه حضرت متعال برای این شهید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان گرانقدرش صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.

شهادت گوارای وجود دانشمند شهید دکتر علی لاریجانی باد که حق مجاهدتش در این سال‌ها کمتر از این فوز عظیم نبود.

یادش جاودان و راهش پر رهرو باد

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ