به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت روز چهارشنبه در بیست و هفتمین جلسه شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، ضمن عرض تسلیت شهادت شهدای جنگ رمضان به‌ویژه شهادت دکتر لاریجانی اظهار داشت: دکتر لاریجانی شخصیتی‌تاثیرگذار در انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: به لطف الهی و برکت خون امام شهید امت و خون پاک این شهیدان والامقام ایران اسلامی در این جنگ تحمیلی پیروز میدان خواهد بود.

آزادبخت با اشاره به اینکه سرکشی از خانواده شهدای جنگ رمضان با حضور همکاران به‌خوبی انجام می‌شود، ضمن قدردانی از همکاری کارکنان، بر حضور پررنگ همه در مراسم شهدا تاکید کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده برای فعالیت بنیاد در ایام تعطیلات نوروز افزود: برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای باید انجام شود که کارهای بنیاد به‌خوبی پیش برود و در عرصه خدمت‌رسانی بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم.

آزادبخت بیان کرد: نیروهای بنیاد در این ایام تعطیل طبق تقسیم‌بندی انجام شده در محل کار حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به شرایط جنگی در جامعه کنونی بیان کرد: در ایام رسالت سنگینی بر دوش همه ماست و با تکیه همدلی، وحدت، انسجام باید ایفای نقش کنیم و به رسالت خود در برابر خون شهدا عمل کنیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان گفت: در شرایط کنونی جامعه همه با انسجام و همدلی باید در مسیر خدمت به خانواده شهدا و جامعه هدف قدم برداریم.