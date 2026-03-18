به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیام های تسلیتی صادر کردند.
متن این پیام ها به شرح ذیل است:
متن پیام تسلیت حضرت آیتالله سیّد مجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند و بعضی از همکاران ایشان بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
ولاتَحسبَنَّ الّذینَ قُتِلوا فی سبیلِاللهِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون
با کمال تأسف خبر دردناک شهادت آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی و نماینده رهبری در آن شورا، و فرزند برومند و بعضی همکاران ایشان را دریافت کردم. ایشان فردی عالم، دوراندیش، هوشمند، متعهد و دارای تجاربی متنوع در عرصههای گوناگون سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مدیریتی بودند. قریب پنج دهه نقشآفرینی در لایههای مختلف نظام اسلامی، از ایشان چهرهای ممتاز ساخته بود.
بیشک ترور چنین شخصیتی نشان از میزان اهمیت او و بُغض دشمنان اسلام نسبت به او دارد. اسلامستیزان بدانند ریختن این خونها به پای درخت تناور نظام اسلامی صرفاً آن را قویتر میسازد و البته هر خونی، خونبهائی دارد که قاتلین جنایتکار شهیدان باید بزودی آن را بپردازند. اینجانب این ضایعه را خدمت همسر گرامی و سائر فرزندان آن بزرگوار و همچنین سائر وابستگان علیالخصوص جناب آیتالله آملی لاریجانی صمیمانه تسلیت عرض مینمایم و برای آن سفرکردگان از درگاه حضرت حق جلَّوعلا، عُلوّ درجاتشان را خواستارم.
سیدمجتبی حسینی خامنهای ۲۶/اسفند/۱۴۰۴
همچنین پیام تسلیت حضرت آیتالله سیّدمجتبیٰ حسینی خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پی شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهیدغلامرضا سلیمانی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللهَ علیهِ فَمِنهُم مَن قَضی نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلاً
دریافت خبر ناگوار شهادت سردار سرلشگر غلامرضا سلیمانی رئیس بسیج مستضعفین، موجب تأثر و تأسف فراوان شد. آن جناب از دیرباز در عرصه مجاهدت در راه خدا فعال بودند و تجارب متعددی را در این راه کسب کرده بودند. ترور این سردار مجاهد، یادآور اهمیت فراوان بسیج و ترس فراوانی است که دشمن بدکینِ زبون، از رویاروئی با آن دارد.
اینجانب این مصیبت مُؤلِمه را به خانواده محترم آن شهید والامقام و همه همکاران ایشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همه بسیجیان عزیز که خود کوچکترین آنانم، تسلیت عرض نموده، امیدوارم خداوند متعال جایگاه رفیعی به آن عزیز مرحمت فرمایند. سیدمجتبی حسینی خامنهای
