  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۰۸

مکاتبه وزیر دادگستری با رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دادگستری کشورمان در نامه‌ای به رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، جنگ نامشروع آمریکا و اسراییل علیه ایران را جنایت علیه بشریت برشمرد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان در نامه‌ای به سوپیو کیلادزه رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، جنگ نامشروع آمریکا و اسراییل علیه ایران را جنایت علیه بشریت برشمرد که در نتیجه آن حملات سنگینی علیه مدارس، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، هلال احمر، اماکن مسکونی و اداری صورت گرفته و کودکان زیادی شهید، مجروح، مفقودالاثر و یا بی‌سرپرست شده‌اند.

وزیر دادگستری در این نامه با اشاره به اینکه حملات وحشیانه آمریکا و اسراییل مصادیق بارزی از نقض فاحش منشور ملل متحد و همچنین نقص فاحش کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک می باشد، هدف قرار دادن بیش از ۶۹ مدرسه و مرکز آموزشی و شهادت و مجروح شدن صدها دانش آموز از جمله کشتار ۱۶۸ کودک و دانش آموز در حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه میناب را مصداق تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ و ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برشمرد.

رحیمی در این نامه ضمن یادآوری مسئولیت کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از نقض هدفمند و فراگیر حقوق کودکان در کشورمان توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا ابراز و اقدام عاجل کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در محکومیت این نقض‌های هدفمند و گسترده را خواستار شده است.

کد خبر 6776534
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

