مکاتبه وزیر دادگستری با رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان در نامه‌ای به سوپیو کیلادزه رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، جنگ نامشروع آمریکا و اسراییل علیه ایران را جنایت علیه بشریت برشمرد که در نتیجه آن حملات سنگینی علیه مدارس، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها، هلال احمر، اماکن مسکونی و اداری صورت گرفته و کودکان زیادی شهید، مجروح، مفقودالاثر و یا بی‌سرپرست شده‌اند.

وزیر دادگستری در این نامه با اشاره به اینکه حملات وحشیانه آمریکا و اسراییل مصادیق بارزی از نقض فاحش منشور ملل متحد و همچنین نقص فاحش کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک می باشد، هدف قرار دادن بیش از ۶۹ مدرسه و مرکز آموزشی و شهادت و مجروح شدن صدها دانش آموز از جمله کشتار ۱۶۸ کودک و دانش آموز در حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه میناب را مصداق تعریف تجاوز در قطعنامه ۳۳۱۴ و ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری برشمرد.

رحیمی در این نامه ضمن یادآوری مسئولیت کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را از نقض هدفمند و فراگیر حقوق کودکان در کشورمان توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا ابراز و اقدام عاجل کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در محکومیت این نقض‌های هدفمند و گسترده را خواستار شده است.