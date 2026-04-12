نماینده مجلس: دشمن به دنبال خدشه دار کردن باور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و جمعی از مدیران کل برگزار شد، با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمنان، اظهار کرد: جنگ رمضان از نظر موقعیت جغرافیایی، نوع درگیری و میزان تحرک نیروها شرایط تازه‌ای دارد اما ایران امروز سربلند و مقتدر ایستاده که این مهم برگرفته از آموزه‌های دینی و ارزش‌های قرآنی ملت ایران است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی حضور مردم در میدان را پشتوانه مهم در اقتدار ایران اسلامی دانست و ادامه داد: تصور می‌رفت پس از آتش‌بس، حضور مردم در میدان کاهش یابد، اما با افتخار می‌گویم نه تنها چنین نشد بلکه حضور نیروهای مردمی، به‌ویژه بانوان، در بسیاری از شهرها دو برابر شده است که این امر نشانه روحیه مقاومت و ایمان مردم ماست.

پورکبگانی، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را توطئه دشمن دانست و در ادامه افزود: امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره با ساخت بمب اتمی مخالفت کردند و این موضع همچنان معتبر است.

نماینده بوشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن از طریق جنگ روانی به‌دنبال خدشه‌دار کردن باور مردم است. اگر در این زمینه دقت نکنیم، آسیب خواهیم دید.

وی گفت: امروز هم نیروهای مسلح ما با صلابت ایستاده‌اند و هم مردم خواهان پاسخ قاطع به دشمن هستند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به مسائل اقتصادی و گمرکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 500 هزار میلیارد تومان کالا در بنادر وجود دارد و قرار است در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، و سایر مسئولان اقتصادی روند ترخیص این کالاها تسریع شود.

وی بیان کرد: اگر این روند اصلاح شود، هم حق مردم ادا خواهد شد، هم چرخه تولید فعال‌تر شده و تورم قابل کنترل خواهد بود.