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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

اسامی شهدای امروز خوزستان اعلام شد

اسامی شهدای امروز خوزستان اعلام شد

اهواز - سپاه حضرت ولی‌عصر استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای اسامی رزمندگان اسلام که در تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به خاک ایران در این استان به شهادت رسیدند را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ولی‌عصر استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای به مناسبت شهادت سه نفر از رزمندگان اسلام عنوان کرد: خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمند مدافع ایران اسلامی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در حملات هوایی سحرگاه امروز آمریکای جنایتکار به استان خوزستان به فیض شهادت نائل گردیدند موجب تأسف و تأثر شدید و سبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت و ایثارگری مدافعان، خدمتگزاران و خصوصا جوانان متدین و عاشق جهاد و شهادت درایران اسلامی گردید.

در این اطلاعیه آمده است: دشمن آمریکایی و صهیونی بداند و بفهمد که با شهادت و ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها در عزم و اراده ملت ایران برای جهاد و دفاع از انقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهد شد بلکه این شهادت ها و خون ها باعث بیداری و بصیرت افزایی ملت ایران خواهد شد و آنها را برای مبارزه با رژیم های جور و ستم و جنایتکار آمریکا و اسرائیل غاصب تا اخراج آنها از منطقه و آزادی قدس شریف راسخ تر می‌کند.

در ادامه بیان شده‌است: سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهید پرور شهرستان های اهواز و کارون، پاسداران و سربازان سبز پوش حریم ولایت و به ویژه خانواده های مکرم شهیدان توکلی، عموری و نجاتی از خداوند منان برای این شهیدان گرانقدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان تحمل صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.

به گزارش خبرنگار مهر، این شهیدان مدافع وطن در حمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان شهد شیرین شهادت را نوشیدند.

کد مطلب 6883368

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