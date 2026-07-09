اسامی شهدای امروز خوزستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه حضرت ولیعصر استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای به مناسبت شهادت سه نفر از رزمندگان اسلام عنوان کرد: خبر شهادت سه تن از دلاورمردان غیرتمند مدافع ایران اسلامی ستوان دوم پاسدارحسین عموری، سروان پاسدارسعید توکلی زاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در حملات هوایی سحرگاه امروز آمریکای جنایتکار به استان خوزستان به فیض شهادت نائل گردیدند موجب تأسف و تأثر شدید و سبب فزاینده روح حماسه، تعهد، رشادت و ایثارگری مدافعان، خدمتگزاران و خصوصا جوانان متدین و عاشق جهاد و شهادت درایران اسلامی گردید.
در این اطلاعیه آمده است: دشمن آمریکایی و صهیونی بداند و بفهمد که با شهادت و ریختن خون جوانان ایران اسلامی نه تنها در عزم و اراده ملت ایران برای جهاد و دفاع از انقلاب، قرآن، ولایت و نظام جمهوری اسلامی، کاسته نخواهد شد بلکه این شهادت ها و خون ها باعث بیداری و بصیرت افزایی ملت ایران خواهد شد و آنها را برای مبارزه با رژیم های جور و ستم و جنایتکار آمریکا و اسرائیل غاصب تا اخراج آنها از منطقه و آزادی قدس شریف راسخ تر میکند.
در ادامه بیان شدهاست: سپاه حضرت ولی عصر(عج) خوزستان ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این شهیدان مدافع وطن به مردم شریف و شهید پرور استان خوزستان، مردم شهید پرور شهرستان های اهواز و کارون، پاسداران و سربازان سبز پوش حریم ولایت و به ویژه خانواده های مکرم شهیدان توکلی، عموری و نجاتی از خداوند منان برای این شهیدان گرانقدر، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان تحمل صبر و شکیبایی مسئلت می نماید.
به گزارش خبرنگار مهر، این شهیدان مدافع وطن در حمله هوایی سحرگاهان امروز ۱۸ تیرماه دژخیمان آمریکایی به استان خوزستان شهد شیرین شهادت را نوشیدند.
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