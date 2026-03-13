محمود فرهنگ هنرمند پیشکسوت تئاتر در حاشیه راهپیمایی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بزرگی ملت ایران عنوان کرد: من همیشه هستم و هرشب در تجمعات مردمی شرکت می‌کنم. تنها کاری که ما می‌توانیم در حال حاضر انجام بدهیم این است که در این راهپیمایی‌ها شرکت کنیم، بیعت خودمان را تجدید کنیم و به آمریکا و اسرائیل اثبات کنیم که ملت ایران ملت بزرگ و باسابقه‌ای است و از شهادت نمی‌ترسد. شهادت‌ها سبب می‌شوند تا انقلاب ما بیش از پیش استوار بشود. امیدواریم که با پیروزی این جنگ به پایان برسد و اسرائیل نابود گردد.

وی با اشاره به نقش هنرمندان تئاتر در این شرایط بیان کرد: امروز می‌بینم که بسیاری از هنرمندان شهرستان در رابطه با همین موضوع جنگ رمضان مشغول کار هستند. پیشتر نیز بخش اعظمی از آثار خیابانی جشنواره تئاتر فجر به موضوع جنگ و جنگ 12 روزه اختصاص داشت. الان هم خیلی از دوستان تلاش می‌کنند تا در فراخوانی که از طرف جشنواره مقاومت داده شده شرکت کنند.

فرهنگ در پایان با تاکید بر اهمیت تئاتر خیابانی گفت: هنرمندان نمایش خیابانی همیشه در صحنه بوده‌اند و در بدترین شرایط و ساختار هم کار کرده‌اند. امیدواریم همه تلاش‌های هنرمندان و بویژه هنرمندانی که در مسیر انقلاب اسلامی هستند به پیروزی منجر شود. به هر حال هنرمندان باید اثبات کنند که با انقلاب همراه هستند.