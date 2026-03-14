به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قائدی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با اعلام این خبر گفت: رویداد ملی «همه تن برای وطن» با شعار «همبستگی، تابآوری و آیندهنگری» و با همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری انقلاب اسلامی و کانون مساجد استان جهت تولید نمایشهای خیابانی، محیطی و میدانی برگزار میشود.
قائدی افزود: تولید آثار نمایشی با محوریتهای مهمی همچون «دفاع از کیان ایران و تمامیت سرزمینی»، «تابآوری اجتماعی در شرایط مقاومت»، «همبستگی و وحدت ملی» و «روشنبینی و آیندهنگری میهن» در دستور کار این رویداد هنری-کشوری قرار دارد.
وی با اشاره به فعال شدن گروههای تئاتر یچههای مسجد حوزه هنری استان در ایام ماه مبارک رمضان و مقارن جنگ تحمیلی رمضان، تصریح کرد: این گروهها نمایشنامههایی با مضامین دفاع مقدس و مقاومت را به صورت میدانی در مساجد، موکبها و اجتماعات مردمی اجرا خواهند کرد.
قائدی در تشریح آثار تولید شده، اظهار داشت: تاکنون ۹ اثر نمایشی برای شرکت در این رویداد نهایی و اعلام آمادگی کردهاند که عبارتند از: نمایش «بار امانت» به کارگردانی سیده زهرا طاهریان از شهر فرخشهر (مسجد امام صادق (ع))، نمایش «کوله پشتی سارا» به کارگردانی زهرا یزدانخواه از شهر دزک (مسجد ابوالفضل (ع))، نمایش «بوی مدرسه، بوی مقاومت» به کارگردانی علیاکبر قادری از شهر وردنجان (مسجد امام حسن مجتبی (ع))، نمایش «قلمها در آتش» به کارگردانی سید محمد دانیالی از شهر لردگان (مسجد ابوالفضل (ع)) و نمایش «سپهر ایستادگی» به کارگردانی محمدجواد غضنفری از شهر بروجن (مسجد فاطمیه (ع)).
رئیس حوزه هنری استان سایر آثار را اینگونه معرفی کرد: نمایش «فصل ایستادگی» به کارگردانی صنمگل ابراهیمی از شهر دهنو (مسجد جامع دهنو)، نمایش «ایران سربلند» به کارگردانی فرزانه گنجی از شهر شهرکرد (مسجد صاحبالزمان (عج))، نمایش «مادران میناب» به کارگردانی فاطمه رضایی از شهر سرتشنیز (مسجد حضرت ابوالفضل (ع)) و نمایش «خادم» به کارگردانی فرشته قادری از مسجد علیبنابیطالب (ع) شهر شهرکرد.
این آثار که به همت دفتر تئاتر مردمی واحد نمایش حوزه هنری و کانون مساجد استان تولید شده اند از تاریخ ۲۱ اسفندماه اجرای خود را در استان آغاز خواهند کرد.
