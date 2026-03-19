مطهری: پذیرش مسئولیت در شرایط حساس، نشانه ایثار شهید لاریجانی بود

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایطی که منجر به شهادت لاریجانی شد، اظهار کرد: پذیرش مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی در مقطع حساس اخیر، اقدامی ساده و معمولی نبود، بلکه نوعی ایثار و فداکاری محسوب می‌شد، چراکه احتمال وقوع تهدیدات جدی علیه ایشان از پیش قابل پیش‌بینی بود.



وی افزود: با توجه به فضای حاکم و سطح تهدیدات، می‌شد احتمال بالایی برای هدف قرار گرفتن چنین مسئولیتی متصور بود، اما با این وجود، این مسئولیت پذیرفته شد و این امر نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری و از خودگذشتگی است.



این فعال سیاسی در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخ به اقدامات تروریستی تصریح کرد: وقتی طرف مقابل به‌صراحت از انجام ترور سخن می‌گوید، طبیعی است که انتظار افکار عمومی نیز متوجه نحوه پاسخ‌گویی باشد و این مطالبه برای برخورد قاطع، موضوعی جدی است.



مطهری با اشاره به محدودیت‌های موجود در مقابله به مثل افزود: از آنجا که روش جمهوری اسلامی مبتنی بر ترور نبوده، در برخی موارد امکان اقدام متقابل به همان شیوه وجود ندارد و همین مسئله گاه زمینه وارد آمدن ضربه را فراهم کرده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اتخاذ رویکردی بازدارنده تأکید کرد و گفت: پاسخ باید به‌گونه‌ای باشد که مانع از تکرار چنین اقداماتی شود و هزینه این اقدامات را برای عاملان آن افزایش دهد.



مطهری همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید لاریجانی خاطرنشان کرد: رفتار و مشی این شهید نشان می‌داد که اهتمام ویژه‌ای به حفظ جایگاه ولایت فقیه و جلوگیری از هرگونه آسیب به این رکن اساسی نظام داشته و تلاش می‌کرد در عمل نیز این رویکرد را دنبال کند.



وی در پایان با اشاره به اهمیت این موضوع در فضای کنونی کشور، تأکید کرد: پیروی از ولایت فقیه و حفظ انسجام درونی، از جمله مؤلفه‌هایی است که در سیره این شهید به‌روشنی قابل مشاهده بود و می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مسئولان و فعالان سیاسی مورد توجه قرار گیرد.