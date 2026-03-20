به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای اروپا در بیانیه ای با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروهای حفظ صلح (یونیفیل)، خواستار توقف فوری این حملات و انجام تحقیقات جامع در این زمینه شد.
این بیانیه با اشاره به لزوم تقویت حضور نظامی در دریا افزود: تأکید ما ضرورت تقویت سلسله عملیات دریایی اروپا و افزایش منابع اختصاصیافته به آن است.
شورای اروپا در خصوص وضعیت ایران و امنیت بینالملل هشدار داد: تحولات در ایران و منطقه، امنیت منطقهای و بینالمللی را تهدید میکند و ما خواستار کاهش تنشها هستیم.
این نهاد اروپایی همچنین اعلام کرد: ما آماده حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به راهکاری پایدار برای این مناقشه هستیم.
شورای اروپا همچنین بر لزوم بررسی پیامدهای اقتصادی بحران تأکید کرد و افزود: خواستار ارزیابی تأثیر این بحران بر امنیت انرژی، قیمتها، زنجیره تأمین و موضوع مهاجرت هستیم.
در پایان این بیانیه درباره امنیت دریانوردی آمده است: در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، ما آماده تقویت هماهنگی با شرکای خود برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستیم.
