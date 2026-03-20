۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۰۵

تأکید شورای اروپا بر ضرورت کاهش تنش‌ها در منطقه

شورای اروپا با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تشدید درگیری‌ها در لبنان و تأثیر آن بر غیرنظامیان، بر لزوم کاهش تنش‌ها و آمادگی برای حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شورای اروپا در بیانیه ای با اشاره به هدف قرار گرفتن نیروهای حفظ صلح (یونیفیل)، خواستار توقف فوری این حملات و انجام تحقیقات جامع در این زمینه شد.

این بیانیه با اشاره به لزوم تقویت حضور نظامی در دریا افزود: تأکید ما ضرورت تقویت سلسله عملیات دریایی اروپا و افزایش منابع اختصاص‌یافته به آن است.

شورای اروپا در خصوص وضعیت ایران و امنیت بین‌الملل هشدار داد: تحولات در ایران و منطقه، امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند و ما خواستار کاهش تنش‌ها هستیم.

این نهاد اروپایی همچنین اعلام کرد: ما آماده حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و دستیابی به راهکاری پایدار برای این مناقشه هستیم.

شورای اروپا همچنین بر لزوم بررسی پیامدهای اقتصادی بحران تأکید کرد و افزود: خواستار ارزیابی تأثیر این بحران بر امنیت انرژی، قیمت‌ها، زنجیره تأمین و موضوع مهاجرت هستیم.

در پایان این بیانیه درباره امنیت دریانوردی آمده است: در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، ما آماده تقویت هماهنگی با شرکای خود برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستیم.

