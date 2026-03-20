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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۱۷

برای دو دیدار تدارکاتی؛

پیش‌بینی لیست جدید قلعه‌نویی/ نفرات داخلی در اولویت هستند

پیش‌بینی لیست جدید قلعه‌نویی/ نفرات داخلی در اولویت هستند

برگزاری بازی‌های دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در فروردین ماه باعث پیش‌بینی‌هایی درباره لیست بازیکنان این تیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در راه آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ هفتم و یازدهم فروردین ۱۴۰۵ دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های نیجریه و کاستاریکا برگزار خواهد کرد.

بر همین اساس، قرار است اعضای تیم ملی فوتبال عصر شنبه (اول به فروردین) به صورت زمینی به وان ترکیه سفر کنند و سپس از این شهر با پرواز راهی آنتالیا شوند. حالا بازیکنان فوتبال که به دلیل شرایط جنگی با تعویق بازی های فصل جاری لیگ برتر ایران روبرو شده اند، منتظر اعلام لیست امیر قلعه‌نویی هستند تا او با غربالگری قابل توجهی نفرات مدنظر خود را در فاصله کمتر از سه ماه تا شروع جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کند؛ لیستی که مملو از بازیکنان داخلی است و لژیونرها کمتری قرار است در این اردو حضور داشته باشند.

قلعه نویی تصمیم دارد بدنه اصلی را با دو سه تغییر تشکیل دهد اما نفرات دیگری را برای حضور در خط حمله و همچنین هافبک به لیست خود بیافزاید.

لیست جدید سرمربی تیم ملی فوتبال شگفتی هایی به همراه خواهد داشت تا بار دیگر نقدها در خصوص نفرات نهایی لیست قلعه نویی در سومین سال متوالی حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران مطرح شود.

کد مطلب 6779393

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    نظرات

    • behzad IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
      4 6
      پاسخ
      مهم نیست کیا دعوت بشن.... مهم نیست ببریم یا ببازیم.... مهم اینه بازیکنانی دعوت بشن که با افتحار سرود ایران بخونن تو زمین جون بدن برای ایران..... حتی کل لیست عوض بشه و ده گل هم بخوریم مهم نیست اما شرافت داشته باشن

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