نوسازی ۱۱۰متر خط انتقال ۲۸ اینچ در ایستگاه پمپاژ امامزاده جعفر گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: عملیات تعویض ۱۱۰ متر از خط انتقال با قطر ۲۸ اینچ در ایستگاه پمپاژ امامزاده جعفر گچساران با موفقیت به پایان رسید که این اقدام در راستای ارتقای پایداری شبکه آبرسانی این شهر انجام شد.

وی با بیان اینکه این محدوده بیشترین تعداد حوادث و شکستگی‌ها را در خط انتقال امامزاده جعفر گچساران به خود اختصاص داده است، افزود: قرار گرفتن این خط در مسیر جاده بین مزارع و باغات منجر به آسیب‌ دیدگی‌ های مکرر این خط انتقال می شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات فنی انجام‌ شده در این پروژه ، ادامه داد: در این عملیات علاوه بر تعویض خط انتقال، شیرالات مورد نیاز از جمله شیر تخلیه و شیر یک طرفه نیز نصب و یک باب حوضچه برای مدیریت بهتر جریان آب احداث شد.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌ یافته برای این پروژه گفت: این پروژه با یک میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات عمرانی شرکت در دست اجرا قرار گرفت و با همکاری تیم اتفاقات، تیم بهره‌ برداری شرکت و آبفای شهرستان گچساران، عملیات تعویض این خط در کمترین زمان ممکن به انجام رسید.

رضایی تعویض این خط انتقال را گامی مهم برای جلوگیری از حوادث، شکستگی‌ ها، افزایش کیفیت تأمین آب برای شهروندان شهرستان گچساران و پایداری و نوسازی زیرساخت‌ های آبرسانی برشمرد.