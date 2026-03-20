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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۴۶

اجرای طرح صدای مشاور دانشجو در ایام نوروز ۱۴۰۵

اجرای طرح صدای مشاور دانشجو در ایام نوروز ۱۴۰۵

‌طرح صدای مشاور دانشجو در ایام نوروز ویژه دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از جنگ تحمیلی و نزدیک بودن ایام تعطیلات نوروز و عدم دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره حضوری در دانشگاه، در راستای مأموریت تخصصی خود در جهت تامین شرایطی برای حفظ ارامش، کنترل و مدیریت استرس، اضطراب و بحران ناشی از جنگ و با هدف توجه به سلامت روان دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و ایجاد امنیت و آرامش در جامعه دانشجویی و دانشگاهی، با همکاری روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی مراکز مشاوره دانشگاه های تابع وزارت علوم، اقدام به اجرای «طرح صدای مشاور دانشجو در ایام نوروز» ویژه دانشجویان و دانشگاهیان سراسر کشور نموده است.

️زمان اجرای طرح: ۱ الی ۱۴ فروردین ۱۴۰۵

️ساعت اجرای طرح: ۱۷ الی ۲۳

️همه روزه حتی پنجشنبه و جمعه

️ تلفن تماس طرح: ۰۲۱۹۶۶۶۴۰۴۰

کد مطلب 6779439
زهرا سیفی

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