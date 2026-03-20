دست بالای ایران در جنگ تاب آوری تمام عیار؛ آمادگی و مقاومت رمز برتری

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تحلیل شرایط کنونی بیان کرد: این روزها، تاریخ در حال نگارش فصلی سرنوشتساز برای ماست. تقویم ما با واژه «نبرد» گره خورده است، اما مختصات این میدان با تمام جنگهای پیشین تفاوت دارد.
وی افزود: این جنگ، صرفاً یک رویارویی نظامی در مرزهای جغرافیایی نیست؛ بلکه یک جنگ تابآوری تمامعیار است به این صورت که میدان جنگ اکنون از خط مقدم تا عمق اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ امتداد یافته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: در این مسیر پر تلاطم، نمیتوان چشم بر حقایق بست. ملت ما در مسیر مقاومت خوش درخشیده اند و خسارات مادی، معنوی و انسانی سنگینی را متحمل شدهاند اما در میانه این غبار و سختی، یک قطبنما مسیر حرکت را روشن نگاه میدارد.
قنبری با اشاره به نگاه رهبر شهید انقلاب در حوزه های راهبردی و امیدبخش بیان کرد: ایشان فرمودند: «ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب تند عبور کرده و به قلهها نزدیک شدهایم» بنابراین امروز روز خسته شدن و ناامیدی نیست، بلکه روز شوق و امید و حرکت است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: این کلام، دقیقاً نقطه عطفی است که نشان میدهد که باید با وجود تمام جراحتها، محکمتر از قبل قدم برداشت و شما ملت بیشتر از هر زمان دیگر نشان دادید که در مسیر مقاومت از خاک و ایستادگی بر هویت خود ثابت قدم هستید که این امر در واقعیتهای میدانی و دستاوردهای ملموس تجلی یافته است.
قنبری با اشاره به ایستادگی مردم ایران اسلامی در صحنه ها توضیح داد: این ایستادگی را میتوان در اقتدار بینظیر منطقهای و تسلط بر شریانهای حیاتی جهان همچون تنگه هرمز، نمایش خیرهکننده قدرت نظامی و تداوم پویایی اقتصادی در دل تحریمها با فروش ۱۴۰ میلیون دلاری نفت مشاهده کرد.
وی ادامه داد: در کنار این موارد، روحیه ایثار و شهادتطلبی که همچنان در میان نیروها و مسئولان انقلاب موج میزند و همراهی بیدریغ مردمی، سرمایه اجتماعی عظیمی را خلق کرده است که معادلات دشمن را بر هم میزند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با قدردانی از مردم ایران اسلامی و استان سمنان بیان کرد: حضور زنده و پویای شما مردم در خیابانها، صرفاً یک سنت پاسداشت نیست؛ بلکه نمادی از امید و جریان داشتن زندگی در دل سختترین شرایط است که در نهایت، این آمادگی و مقاومت موتور محرکهای محسوب می شود که در گامهای پایانی، ما را دست در دست یکدیگر از شیبهای تند عبور داده و فاتح قله خواهد کرد.
نظر شما