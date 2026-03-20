خانه اندیشمندان علوم انسانی متفکران جهان را به حمایت از ایران فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن فراخوان خانه اندیشمندان علوم انسانی به شرح ذیل است:

اندیشمندان و متفکران آزاده جهان

در هفته‌های اخیر با نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل و در میانۀ گفت‌وگوهای حساس هسته‌ای، کشور ایران هدف حملات نظامی گستردۀ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های معتبر، این گفت‌وگوها با انعطاف بی‌سابقۀ طرف ایرانی، چشم‌انداز دستیابی به توافقی فراگیر و پایدار را فراهم کرده بود، لکن جنگ‌افروزان با طرح خواسته‌های بی‌پایه و غیرمنطقی، افکار عمومی را فریب داده و با چرخش ناگهانی به سمت گزینۀ نظامی، مسیر گفت‌وگو را به بن‌بست کشاندند و اعتماد جامعه جهانی را برای دستیابی به صلح از طریق مذاکره و دیپلماسی، به‌شدت مخدوش کردند.

در جریان این حملات، بسیاری از غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان کشته و مجروح و شمار فراوانی از مردم بی‌گناه آواره شده‌اند؛ فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی کشور نیمه‌تعطیل شده و تعداد قابل‌توجهی از مراکز علمی و پژوهشی و درمانی و آثار و ابنیۀ تاریخی و تمدنی آسیب جدی دیده‌اند. موشک‌باران یک مدرسۀ ابتدایی دخترانه در میناب در نخستین ساعات تهاجم، که حدود صدوهفتاد کودک قربانی برجای گذاشت، به‌وضوح تلخی تراژدی حاضر را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین فجایع بشری در طول یک‌صد سال گذشته به تصویر کشید؛ جنایتی که عاملان آن، یعنی ترامپ _ نتانیاهو، حتی از اظهار پشیمانی و ابراز تأسف و عذرخواهی ساده هم دریغ کردند.

خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران، به عنوان یک نهاد علمی و مدنی مستقل که مورد اعتماد طیفی وسیع از نخبگان علمی و فرهنگی و جامعۀ دانشگاهی ایران است، استادان، پژوهشگران و اندیشمندان مستقل و آزادۀ جهان را مخاطب قرار داده و دربارۀ خطر آسیب‌های جبران‌ناپذیر تداوم حملات تجاوزگرانه به ایران هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که هدف این حملات علاوه بر نهادهای سیاسی و نظامی، فرهنگ، میراث تاریخی و تمدن ایرانی نیز هست؛ میراثی که نقشی بنیادین در شکل‌گیری مدنیت و خرد جهانی داشته و دارد.

دفاع از این میراث و حفاظت از آن، وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی و جهانی است که فراتر از مرزهای سیاسی معنا می‌یابد. خانه اندیشمندان علوم انسانی به نمایندگی از جامعۀ فرهنگی و دانشگاهی و اندیشمندان حوزۀ علوم انسانی در ایران، از تمامی استادان، پژوهشگران و اندیشمندان آزاده و حق‌طلب جهان درخواست می‌کند جنگ جاری علیه فرهنگ و تمدن ایرانی را که نتیجه‌ای جز ویرانی زیرساخت‌های توسعه، عقلانیت، اندیشه‌ورزی، گفتگو، حقوق بشر، دموکراسی و صلح جهانی و در نتیجه بازگشت به بربریت و بر باد رفتن دستاوردهای ارزشمند بشریت در سده‌های گذشته ندارد، قویاً محکوم نموده و به هر طریق ممکن و مقدور صدای مظلومیت این ملت کهن را به گوش جهانیان برسانند و با افشای ماهیت سلطه‌طلبانۀ این تجاوز ددمنشانه، پیامدهای خسارت‌بار و اسفناکش را برای مردم دنیا تبیین کنند تا فشار افکار عمومی به اراده‌ای جمعی برای پایان دادن به این خشونت و پیشگیری از تکرار آن مبدل شود.

بدون تردید مقابله با چنین تجاوزهایی، تنها دفاع از مرزهای یک کشور نیست؛ بلکه پاسداری از بخشی از میراث مشترک بشریت است؛ میراثی که سزاوار احترام و همبستگی جهانی برای حفاظت از آن است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران