بازدید میدانی مسئولان از بازار بیجار برای رصد تأمین کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری به همراه مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده تعزیرات حکومتی صبح جمعه با حضور در بازار این شهرستان، از روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بازدید کردند.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت بازار، نحوه عرضه کالاهای اساسی و اطمینان از ثبات قیمتها، بهویژه در آستانه آغاز سال نو انجام شد.
در جریان این بازدید، مسئولان با کسبه و شهروندان گفتوگو کرده و بر ضرورت تأمین بهموقع کالاهای مورد نیاز، جلوگیری از هرگونه احتکار و گرانفروشی، تشدید نظارتها و حفظ آرامش بازار تأکید کردند.
همچنین بر تداوم خدمترسانی مطلوب با همکاری دستگاههای اجرایی و اصناف در راستای تأمین رفاه شهروندان تأکید شد.
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