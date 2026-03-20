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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

بازدید میدانی مسئولان از بازار بیجار برای رصد تأمین کالاهای اساسی

بازدید میدانی مسئولان از بازار بیجار برای رصد تأمین کالاهای اساسی

بیجار – مسئولان شهرستان بیجار با حضور در سطح بازار، ضمن بررسی روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بر ثبات قیمت‌ها و تشدید نظارت‌ها در آستانه سال نو تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری به همراه مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده تعزیرات حکومتی صبح جمعه با حضور در بازار این شهرستان، از روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت بازار، نحوه عرضه کالاهای اساسی و اطمینان از ثبات قیمت‌ها، به‌ویژه در آستانه آغاز سال نو انجام شد.

در جریان این بازدید، مسئولان با کسبه و شهروندان گفت‌وگو کرده و بر ضرورت تأمین به‌موقع کالاهای مورد نیاز، جلوگیری از هرگونه احتکار و گران‌فروشی، تشدید نظارت‌ها و حفظ آرامش بازار تأکید کردند.

همچنین بر تداوم خدمت‌رسانی مطلوب با همکاری دستگاه‌های اجرایی و اصناف در راستای تأمین رفاه شهروندان تأکید شد.

کد مطلب 6779449

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