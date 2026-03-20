رونمایی از ۲ اثر جدید کمال شرف؛ شکار اف۳۵ با ذوالفقار ایرانی 

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف یکی از برجستهترین کاریکاتوریستهای یمنی است که به عنوان نماد «هنر مقاومت» در جهان عرب شناخته میشود.
او با استفاده از جادوی تصویر و زبان جهانی کاریکاتور، توانسته است صدای مردم یمن و آرمانهای مقاومت را به گوش جهانیان برساند.
کمال شرف، از آغاز جنگ رمضان تاکنون از جمله هنرمندانی است که نسبت به مواضع مقاومت و حملات ددمنشانه به کشورهای مسلمان واکنش نشان میدهد. همچنانکه او در زمان کوتاهی پس از عملیات طوفانالاقصی، نزدیک به ۵۰۰ اثر هنری خلق کرد تا روایتگر لحظه به لحظه حوادث باشد.
آثار او علاوه بر نقد سیاستهای رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش، به افشای وابستگی برخی رهبران منطقه نیز میپردازد.
در جدیدترین اثر کمال شرف، او به شکار هواپیمای اف ۳۵ آمریکایی اشاره دارد که توسط شمشیر ذوالفقار که نمادی از ایرانیان است، به خاک افتاده است.
طرح دیگر کمال شرف با موضوع ساقط شدن هواپیمای اف ۳۵ آمریکایی، به صورتی طنز حمله موشک ایرانی را به این هواپیما تصویر کرده است.
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