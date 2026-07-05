کمال شرف برای وداع با رهبر شهید انقلاب به تهران آمد 

به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست یمنی که برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران آمده است، درباره سفرش گفت: مسافران پرواز به تهران، با وجود تهدیدها و حضور جنگنده‌ها در آسمان ایستادگی کردند و حاضر به لغو این سفر راهبردی نشدند.

وی تاکید کرد: حضور ما در تهران برای تشییع پیکر رهبری است که تا آخرین لحظه عمر در برابر آمریکا مبارزه کرد و الگوی ایستادگی شد.

کمال شرف همچنین، در اجرای نقاشی دیواری با عنوان «أبناء السیّد» (فرزندان سید) با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی و لبنانی نیز حاضر شده است.