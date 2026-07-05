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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

کمال شرف برای وداع با رهبر شهید انقلاب به تهران آمد 

کمال شرف برای وداع با رهبر شهید انقلاب به تهران آمد 

کمال شرف با حضور در تهران برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، این حضور را ایستادگی در مقابل تهدیدها خواند.

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به گزارش خبرنگار مهر، کمال شرف هنرمند کاریکاتوریست یمنی که برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران آمده است، درباره سفرش گفت: مسافران پرواز به تهران، با وجود تهدیدها و حضور جنگنده‌ها در آسمان ایستادگی کردند و حاضر به لغو این سفر راهبردی نشدند.

وی تاکید کرد: حضور ما در تهران برای تشییع پیکر رهبری است که تا آخرین لحظه عمر در برابر آمریکا مبارزه کرد و الگوی ایستادگی شد.

کمال شرف همچنین، در اجرای نقاشی دیواری با عنوان «أبناء السیّد» (فرزندان سید) با حضور جمعی از هنرمندان ایرانی و لبنانی نیز حاضر شده است.

کد مطلب 6879795
آزاده فضلی

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