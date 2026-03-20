به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، هوشنگ بازوند با تشریح آخرین وضعیت زیرساختهای آسیبدیده در پی حملات اخیر، اظهار کرد: آزادراه خرمآباد-پل زال به عنوان یکی از حیاتیترین حلقههای زنجیره ترانزیت شمال-جنوب و محور اصلی جابهجایی کالا و مسافر، هدف حمله کینهتوزانه دشمن قرار گرفت، اما با تکیه بر توان مهندسی داخلی، اجازه وقفه طولانی در این مسیر راهبردی داده نشد.
وی با تاکید بر سرعت عمل تیمهای عملیاتی تصریحکرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ستاد مدیریت بحران با محوریت استانداری لرستان، شرکت ساخت و توسعه، سازمان راهداری و شرکت احداث تشکیل شد و عملیات ترمیم مقاطع آسیبدیده به صورت تمام وقت و شبانهروزی آغاز شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور افزود: این آزادراه به دلیل اتصال بنادر جنوبی به مرکز و شمال کشور، نقشی تعیینکننده در اقتصاد حملونقل دارد. به همین جهت، اولویت اصلی ما بازگرداندن ایمنی تردد بود که با تلاش جهادی نیروهای فنی، در کمتر از ۴۸ ساعت موفق شدیم این مسیر را برای عبور ناوگان ترانزیتی و مسافری ترمیم و بازگشایی کنیم.
بازوند در پایان خاطرنشانکرد: با وجود تلاش دشمن برای ضربه زدن به زیرساختهای عمرانی و مختل کردن روند خدمترسانی به مردم، تمامی ظرفیتهای لجستیکی برای بازسازی کامل و نهایی بخشهای باقیمانده بسیج شده است و عملیات نظارت بر تثبیت مسیر نیز در جریان است.
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