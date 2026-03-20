پیش بینی افزایش ابر همزمان با برگزاری نماز عید فطر در همدان

محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شبانه روز گذشته شاهد بارش باران در بخش‌هایی از استان همدان بودیم، اظهار کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تاریک دره نهاوند با ۱۴ میلیمتر بیشترین میزان بارش را داشته است.

وی میزان بارش در فیروزان نهاوند را ۱۰ میلیمتر و طویلان سفلی اسدآباد را ۹ میلمتر اعلام کرد و ادامه داد: در ایستگاه سطح شهر همدان حدود ۲ میلیمتر بارش گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه سامانه بارشی از استان عبور کرده است، افزود: در ساعاتی از امروز احتمالا بارش‌های پراکنده و خفیف وجود دارد.

وی افزود: برای صبح فردا و همزمان با برگزاری نماز عید فطر عمدتا افزایش ابر خواهیم داشت و انتظار بارش به شدت وجود ندارد.

باقری شکیب با بیان اینکه اواسط روز شنبه احتمال بارش پراکنده در مناطقی از استان وجود دارد، افزود: از اواسط روز یکشنبه انتظار بارش‌های عمدتا خفیف در بخش‌های استان به خصوص نیمه جنوبی استان و دامنه ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در روز دوشنبه شرایط برای بارش‌های بهتر مهیا است، بیان کرد: پیش بینی بارش از ۱۰ تا ۴۰ میلیمتر در روز دوشنبه انجام شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه بارش‌های پراکنده دور از انتظار نیست، ادامه داد: روز پنج شنبه فعالیت سامانه بارشی دیگری را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه کمینه و بیشینه ایستگاه فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته ۵ و ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است، ادامه داد: گل تپه با ۳ درجه سرد ترین و نهاوند و ملایر با ۱۹ درجه گرمترین نقاط استان در ۲۴ ساعت گذشته بودند.