۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

اسکان بیش از ۴ هزار مسافر نوروزی در بقاع متبرکه کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد از اسکان ۴ هزار و ۳۷۵ نفر از زائران و مسافران نوروزی در بقاع متبرکه استان تا روز دهم فروردین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیرالاسلامی اظهار کرد: اسکان‌ها در بقاع متبرکه در قالب خدمات اضطراری و میهمان‌نوازی نوروزی در سوئیت‌ها و زائرسراهای بقاع متبرکه، همزمان با اجرای طرح ملی «آرامش بهاری، بیعت با ولایت» انجام شده است.

وی افزود: طرح امسال با شعار بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر تقویت انسجام ملی، پاسداشت آرمان‌های امامین انقلاب و ارائه خدمات رفاهی، فرهنگی و مذهبی تمرکز دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آماده‌سازی ۳۲۰ زائرسرا و نقش کلیدی بقاع متبرکه به عنوان پناهگاه مردم ولایتمدار، افزود: هیئت‌امنا، خادمان افتخاری، مدیران اوقاف، متولیان موقوفات و روحانیون مبلغ با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند و برنامه‌های فرهنگی شامل خیمه‌های معرفت برای پاسخ به شبهات دینی، مشاوره خانواده، فضاسازی حماسی با بنرهای بیعت و توزیع اقلام فرهنگی نیز اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش حجم سفرها، امکانات اقامتی، گرمایشی، بهداشتی و پذیرایی تا پایان تعطیلات ۱۵ فروردین آماده ارائه خدمات حداکثری است، اضافه کرد: این طرح که از ۲۸ اسفند آغاز شده، فضایی معنوی و. پرنشاط برای تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی ایجاد کرده است

کد مطلب 6787001

