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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

بارش برف و باران استان زنجان را فرا می گیرد

بارش برف و باران استان زنجان را فرا می گیرد

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: بارش ها مناطق مختلف استان را فرا می گیرد که این بارش ها در مناطق کوهستانی به صورت برف است.

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که از بعدازظهر شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که از ساعات عصر بتدریج با بارش(عمدتا باران و در ارتفاعات برف) همراه خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این موج طی روز جمعه و به شکل ضعیفتر در روزهای شنبه و یکشنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در این روزها سرعت وزش باد به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید که این شرایط در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی می‌تواند با کولاک برف نیز همراه شود.

رحمان نیا افزود: از نظر دمایی، در روزهای آینده تغییرات چشمگیری در الگوها دیده نمی‌شود؛ هرچند روند کلی دماها روبه‌افزایش است.

کد مطلب 6779507

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