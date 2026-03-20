بارش برف و باران استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت:بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که از بعدازظهر شاهد افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که از ساعات عصر بتدریج با بارش(عمدتا باران و در ارتفاعات برف) همراه خواهد بود.

وی افزود: فعالیت این موج طی روز جمعه و به شکل ضعیفتر در روزهای شنبه و یکشنبه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در این روزها سرعت وزش باد به آستانه نسبتا شدید خواهد رسید که این شرایط در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی می‌تواند با کولاک برف نیز همراه شود.

رحمان نیا افزود: از نظر دمایی، در روزهای آینده تغییرات چشمگیری در الگوها دیده نمی‌شود؛ هرچند روند کلی دماها روبه‌افزایش است.