خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان؛ دکتر وحید آرایی معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور و رییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، نظام‌ سیاسی‌ با قالب‌ جمهوری‌ و محتوای‌ اسلامی‌ است و ارکان حکومت‌ نیز مبتنی بر این قالب و محتوا تشکیل و قوام یافته است. اما نکته‌ای که کشورمان را نسبت به دولت‌ها و ساختارهای سیاسی دیگر متمایز می‌کند و البته دشمنان جاهل نمی فهمند، این است که قدرت سیاسی ایران، اسلام محور و مردم‌ پایه و مبتنی بر نهادمندی سیاسی، نگرش و فرایند سیستمی مستحکم با ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی تثبیت شده است و فقدان و شهادت کارگزاران سیاسی، تداوم فرایندی و استحکامات نهادی و ساختاری آن را هرگز متوقف نخواهد کرد.

البته فارغ از فقدان و شهادت جانسوز قائد و ولی امر مسلمین شهید انقلاب اسلامی که خسارت بزرگ و داغ سنگینی برای جهان اسلام، امت اسلامی، ملت های آزاده و نیز ملت شریف ایران بوده و قطعاً خلف صالح ایشان راه او را ادامه خواهد داد لیکن نظام اسلامی قدرتمندتر از آن است که در بقا و تداوم این بنیان محکم انقلاب اسلامی گسستی ایجاد شود البته که وجود حکمرانان کارآمد بر کارآمدی نهادی و ساختاری تأثیرگذار بوده و لازم است جهاد تبیین توسط دانشگاهیان در خصوص این حاکمیت و قدرت نهادی و ساختاری صورت گیرد.

حمله به اهداف غیرنظامی و ترور خلاف حقوق رایج بین المللی اخیر مقامات کشور ـ بویژه شهادت برادرمان دکتر علی لاریجانی سیاست دان و سیاست مدار کارکشته و برجسته که ظرفیت و تجربه مدیریتی بسیار بزرگی در عرصه حکمرانی بوده و فقدانش خسران است ـ حاکی از آن است که دشمن به دنبال ناامید کردن مردم و تضعیف روحیه ملی و این ایستادگی تاریخی می باشد چرا که دشمن در میدان رزم و عرصه نظامی نه تنها دستاوردی نداشته و به هیچ یک از اهداف سیاسی (فروپاشی نظام سیاسی، آشوب داخلی و تجزیه ایران)، اقتصادی (تصرف انرژی) و نظامی (نابودی توانمندی هسته ای و موشکی) نرسید بلکه شکست مستمر و مفتضحانه ای متحمل شد.

یادآوری می شود که در برجستگی دولت- ملت و مردم پایگی جمهوری اسلامی همین بس که ظرفیت دفاع از آرمان ملی و دفاع از کیان انقلاب اسلامی و نظام سیاسی در روحیه همه مردم ایران وجود دارد و در هیچ شرایطی مقاومت، عزت و شرافتمندی ملت در برابر دشمن تضعیف نخواهد شد. همانطور که رهبر شهید انقلاب در آخرین سخنرانی عمومی تأکید داشتند «چنانچه حادثه‌ ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد». و به گفته سومین امام انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، این ملّت «در فقدان رهبر قانونی، خودشان کشور را رهبری کردند».

گوهر امنیت در صدف قدرتمندی یک ملت شکل می‌گیرد. اگر ملتی قدرتمند نباشد، در تلاطم اراده‌ های نظام سلطه و کشورهای مستکبر دچار چالش می‌شود و از بین می‌رود. این حضور حماسی و مداوم مردم در جنگ تحمیلی کنونی، پشتوانه‌ ای قوی برای رزم مردانه‌ سربازان وطن است. همان‌ هایی که این روزها و شب ها، منطقه را برای دشمن آمریکایی-صهیونیستی به جهنم تبدیل کرده‌اند و کار را به جایی رسانده‌اند که رئیس‌جمهور متکبر و متوهّم آمریکا برای خروج از باتلاق تنگه هرمز، دست به دامن دیگر کشورها شده و حتی نزدیک‌ترین متحدانش نیز در این زمینه دست رد به سینه او زده‌اند.

مهم‌ترین داشته‌ جمهوری اسلامی برای قدرتمند بودن، مردم است. وقتی میشل فوکو انقلاب اسلامی ایران را از نزدیک در خیابان‌های تهران مشاهده می‌کرد، متوجه این امر شده بود که قدرت این انقلاب شکوهمند را صرفاً مجموعه عوامل تشکیل‌ دهنده‌ قدرت سخت، شکل نداده است، بلکه این انقلاب بر اساس قدرت نرم خود، که باور مردمانش و نفوذ کلام امامش است، این‌ قدر شکوهمند جلوه‌گر شده است. «ایران روح یک جهان بی‌روح» حاصل همین فهم فوکو از انقلاب اسلامی است.

از جنگ تحمیلی دوازده‌ روزه به بعد و در این جنگ تحمیلی در جریان، با این مقدورات قدرت نرم در کنار قدرت سخت، (بویژه در اختیار گرفتن نبض اقتصاد و انرژی جهان با مدیریت تنگه هرمز)، ایران به متن قدرت نظام بین‌الملل جدید تبدیل شد.

اکنون صاحبان قدرت در جهان می‌دانند که ایران یک پایگاه تعیین‌ کننده است؛ کشوری که در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای و فرامنطقه‌ای ایستاده است. بنابراین، افولث آمریکا روندی قطعی به نظر می‌رسد و اگر ما در این فرآیند همچنان هوشمندانه، دقیق و بهمین شکل مقتدرانه عمل کنیم، می‌توانیم جایگاهی متناسب با شأن و ظرفیت ملت ایران در نظم آینده جهانی به دست ‌آوریم.